Низкоуглеводную диету назвали пищей долгожителей

Американские учёные много лет искали комбинацию продуктов питания, которая максимально увеличивает шансы на долгую жизнь. Оказалось, что будущим долгожителям нужно пореже налегать на углеводы.Исследователи из Института Бака в США изучали механизмы старения и долголетия. Хорошо известно, что шансы человека прожить очень долго зависят от двух факторов. Первый - это генетика, и с этим мы ничего не можем поделать, ведь набор генов нам даётся от родителей, и изменить его нельзя. А вот второй - это образ жизни, то есть уровень физических нагрузок, показатель стресса и - самое главное - это питание. Диету долгожителей исследователям из США и удалось обнаружить.Они установили, что если человек активно налегает на углеводы, то в его организме отмечается повышенная метаболическое нагрузка. Углеводная диета грозит появлением лишнего веса, проблемами с обменом веществ, заболеваниями сердца и сосудов и гипертонией. А в некоторых случаях избыток углеводов может привести и к опухолям. А вот низкоуглеводная диета способствует максимальному продолжению молодости и активному долголетию.Под словосочетанием активное долголетие имеется в виду этап в пожилом возрасте, во время которого человек относительно здоров. Никто не хотел бы быть глубоким стариком, который не способен ходить и ухаживать за собой. Именно об активной и здоровой старости мечтают многие люди. Исследование показало, что кетогенная диета максимально для этого годится. В ней повышенное содержание жиров и низкий уровень углеводов.