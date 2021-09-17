Пять распространенных повседневных факторов влияют на продолжительность жизни

Исследователи обнаружили, что люди, избегающие их, могут прожить на 10 лет дольше.Помимо генетики, на продолжительность жизни влияют определенные повседневные факторы. Пытаясь сократить интенсивность их присутствия в обыденной жизни, можно увеличить свои шансы достичь долголетия, – об этом говорят результаты различных исследований.По мнению ученых, наиболее существенное влияние на продолжительность жизни могут оказывать следующие пять распространенных повседневных факторов.«Повседневные привычки могут показаться незначительными, но они могут накапливаться и существенно влиять на вашу продолжительность жизни. Исследователи обнаружили, что люди, отказавшиеся от вредных привычек, могут жить более чем на десять лет дольше, чем те, кто этого не сделал», - сообщает об этом издание Express.Употребление газированных напитков. Согласно данным, опубликованным в Jama Network, подобное пристрастие может иметь тяжелые последствия. Анализ сведений, касавшихся 451 000 взрослых человек, полученных за 16 лет наблюдений, подтверждает, что употребление двух или более газированных напитков в день связано с повышенным риском смертности от болезней системы кровообращения, а употребление одного – от заболеваний пищеварительной системыБольшое количество съедаемых яиц. Специалисты Северо-Западного университета пришли к заключению, что с поеданием яиц в большом количестве ассоциируется «риск смерти от любого заболевания или сердечного заболевания». Риск сердечно-сосудистых патологий у рьяных любителей этого продукта увеличивается на 17%, подсчитали эксперты.Искусственные подсластители в рационе. Исследование, опубликованное в журнале Circulation, содержит вывод, что повседневное потребление искусственных подсластителей связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Ученые связывают это с негативным влиянием подсластителей на кишечную микрофлору.Курение. Средняя продолжительность жизни курильщиков как минимум на 10 лет меньше, чем у некурящих людей. В свою очередь, отказ от курения уменьшает подверженность диабету, улучшает работу кровеносных сосудов, помогает сердцу и легким. Ведущие эксперты в области здравоохранения констатируют, что отказ от курения в возрасте до 40 лет снижает риск смерти от болезней, связанных с курением, на 90%.Стресс. Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что стресс, которому организм подвергается в течение длительного периода времени, делает более низким уровень клото – гормона, регулирующего процесс старения. Это может сократить продолжительность жизни. Вдобавок стресс увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.