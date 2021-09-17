Коронавирус может довести до старческого слабоумия

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Эксперты опасаются, что COVID-19 может повысить риск развития деменции. Даже умеренные формы этой болезни приводят к воспалительным повреждениям мозга, но существует способ защиты от этого.К окончанию страшной эпидемии «испанки» в мире в 1920 году, которая унесла более 50 млн жизней, по Европе стала распространяться странная болезнь, вызывающая тяжёлую летаргию, проблемы с нервами, головные боли и спутанность сознания. Учёные назвали это синдромом энцефалитной летаргии, и считается, что с ним столкнулись более 1 миллиона человек в тот период. У многих тысяч из них отмечались перманентные неврологические повреждения, которые чуть не довели их до коматозного состояния.Многие эксперты полагают, что летаргический энцефалит был последствием «испанского» гриппа, поскольку вирус добирался до мозга своих жертв через носы и вызывал опустошительные симптомы этого синдрома. И вот теперь мы начинаем наблюдать нечто пугающе похожие на пике пандемии COVID-19. Эксперты в области неврологии боятся, что история повторяется. Сразу несколько исследований предупреждают о том, что коронавирус может попасть в мозг пациента через обонятельный нерв, откуда он проникнет в область, контролирующую осязание. А уже там вирус может установить целую базу для дальнейшего заражения мозга, распространившись в другие его зоны.Воспалительные процессы в мозге, спровоцированные коронавирусом, чаще всего по мере времени приглушаются. Но у некоторых вирус может вызвать длительные неврологические проблемы. И это рискует превратиться в очень серьёзную ситуацию беспрецедентного масштаба и глубины. Она способна спровоцировать новую волну деменций на уровне эпидемии, как было изложено в журнале The Lancet ещё в июле этого года. Особенно опасен в этом плане вирус для лиц старше 40, у которых он может увеличить риск старческого слабоумия. Наибольшей защитой от этого по-прежнему являются новые виды активностей. Это и регулярные физические нагрузки, и поддержка здорового веса. Ну а вакцинация убережет от заражения коронавирусом изначально, снизив в несколько раз эту опасность.