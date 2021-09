Ревакцинация увеличивает защиту от коронавируса в 20 раз

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Так называемые бустерные инъекции, которые проводятся пациентам, уже прошедшим ранее через полный курс вакцинации от коронавируса, в 20 раз увеличивают их уровень защиты от тяжелой формы этой болезни. К такому выводу пришли исследователи из Израиля, где данный инструмент используется очень активно.Проведённые в Израиле новые исследования показывают, что получившие третью бустерную прививку от COVID-19 люди почти в 20 раз более защищены от тяжелой формы ковида и более чем в 10 раз защищены от изначального заражения, по сравнению с теми, кто получил вторую дозу прививки не менее 5 месяцев назад. Данное исследование опубликовано в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine. Оно показывает, что через 12 дней после бустерной прививки от компании Pfizer вероятность заражения коронавирусом было в 11,3 раза меньше.А вот риск заболеть в результате коронавирусом в тяжелой форме после ревакцинации сокращался в 19,5 раза. В заявлении израильского министерства здравоохранения говорится, что даже при более консервативном анализе уровень инфицирования в группе, получившей бустерные инъекции, был как минимум в 5 раз ниже.В исследование включены данные более чем по одному миллиону израильтян. В стране активно продолжается кампания ревакцинации, она уже привела к заметному спаду заболеваемости. Ещё совсем недавно Израиль вышел на первое место в мире по уровню заражений на миллион населения, хотя ранее эта страна первой добилась коллективного иммунитета за счёт охвата вакцинами более 90% взрослого населения.