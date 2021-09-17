Ревакцинация увеличивает защиту от коронавируса в 20 раз
Проведённые в Израиле новые исследования показывают, что получившие третью бустерную прививку от COVID-19 люди почти в 20 раз более защищены от тяжелой формы ковида и более чем в 10 раз защищены от изначального заражения, по сравнению с теми, кто получил вторую дозу прививки не менее 5 месяцев назад. Данное исследование опубликовано в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine. Оно показывает, что через 12 дней после бустерной прививки от компании Pfizer вероятность заражения коронавирусом было в 11,3 раза меньше.
А вот риск заболеть в результате коронавирусом в тяжелой форме после ревакцинации сокращался в 19,5 раза. В заявлении израильского министерства здравоохранения говорится, что даже при более консервативном анализе уровень инфицирования в группе, получившей бустерные инъекции, был как минимум в 5 раз ниже.
В исследование включены данные более чем по одному миллиону израильтян. В стране активно продолжается кампания ревакцинации, она уже привела к заметному спаду заболеваемости. Ещё совсем недавно Израиль вышел на первое место в мире по уровню заражений на миллион населения, хотя ранее эта страна первой добилась коллективного иммунитета за счёт охвата вакцинами более 90% взрослого населения.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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