90% молодых людей имеют антитела к коронавирусу

Исследование показало, что почти 90% жителей Великобритании в возрасте от 16 до 24 лет теперь имеют антитела к коронавирусу. Они вырабатываются либо после перенесённого заболевания, либо после вакцинации.9 из каждых 10 британцев в возрасте от 16 до 24 лет имеют в своей крови защитные антитела к коронавирусу, как установил Офис национальной статистики. Его эксперты провели анализы крови на всей территории Великобритании, которые показали, что определённые признаки иммунитета к ковиду имеются у 89% представителей данной возрастной группой.Наличие антител к коронавирусу предполагает, что этот человек либо ранее переболел коронавирусом, либо прошёл через вакцинацию. К сожалению, по уровню антител невозможно даже приблизительно оценить, насколько человек защищен от нового заражения. Это связано с тем, что в борьбе с ковидом принимают участие и другие части иммунной системы, включая иммунные Т-клетки. Стабильный прирост количества молодых людей с защитными антителами по всей стране совпал с массовым распространением вакцин среди представителей самых молодых возрастных групп.Несколько недель тому назад первую дозу вакцины от коронавируса стали получать подростки в возрасте от 16 и старше, а для молодых людей старше 18 эта возможность появилась ещё в июне. С 22 сентября года начнется вакцинация детей старше 12 лет - именно в этой возрастной группе ожидается следующий всплеск показателей защитных антител в крови.