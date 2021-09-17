Психологи подсказали, как не поддаться осенней хандре

Как сохранять оптимизм и гармонию холодной осенью.Осень часто становится испытание для многих. После ярких солнечных дней бывает трудно привыкнуть к прохладе и дождям.Однако бороться с осенней хандрой можно и нужно. Делимся полезными советами, которые помогут оставаться счастливыми в эту мрачную пору.Как оставаться счастливыми в осенний сезон: 6 ободряющих советовБольше овощей и витамина DЧтобы получить больше энергии для новых свершений стоит есть больше овощей. Так вы сможете получить нужные антиоксиданты, минералы и витамины, в частности такого нужного витамина D. К тому же зеленые овощи улучшают подачу кислорода к клеткам, что ускоряет внутренние процессы и предоставляет жизненную энергию.Следите за уровнем железаПричиной осенней хандры часто является нехватка железа в организме. Дело в том, что именно этот элемент отвечает за обеспечение кислородом тканей и органов, а его дефицит приводит к ощущению усталости и безнадежности.Всю силу и злость – в тренировкиИзбавьтесь от негатива в интересный и полезный способ – займитесь спортом. Утренние зарядки и упражнения, направленные на увеличение мышечной массы, сделают ваше тело красивым, ускорят метаболизм и помогут улучшить настроение.Не откладывайте на «завтра»Закройте все дела, которые откладываете день в день. Они часто являются причиной излишней тревоги, а на их решения может потребоваться несколько минут. Поэтому не стоит откладывать и ждать завала. Так вы сэкономите силы и нервы.Пейте зеленый чайЗеленый чай имеет много преимуществ. Он бодрит не хуже чем кофе и не вызывает зависимости. Еще одним преимуществом этого теплого напитка является аминокислота L-теанин, которая придает силы и успокаивает одновременно.Счастливый списокСоставьте список людей, вещей и дел, которые делают вас счастливыми. Старайтесь минимум раз в неделю встречаться с этими людьми, окружать себя приятными вещами и заниматься любимым делом. Параллельно попробуйте избегать людей, которые вызывают негатив и тревогу.