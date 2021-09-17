Больное сердце: симптомы, которые сигналят о разных сердечных патологиях
Сердце считается одним из жизненно важных органов тела – от его здоровья зависит продолжительность жизни, общее состояние организма. Это неудивительно, поскольку сердце перекачивает кровь по всему телу, доставляя кислород и питательные вещества к его клеткам и удаляя из них остаточные продукты жизнедеятельности. Сердечные заболевания нарушают сбалансированную деятельность миокарда и вызывают различные патологии – ишемическую болезнь сердца, проблемы с сердечным ритмом (аритмия), заболевания клапанов сердца или мышц и так далее. Помимо этого, существуют врожденные пороки сердца или инфекции, осложнением которых становятся сердечные нарушения.
Вот симптомы, которые могут сигналить о разных сердечных патологиях, – их рекомендует к сведению Клиника Майо.
Аритмия.Термин означает нарушение сердечного ритма: сердце может биться то слишком быстро, то слишком медленно или же нерегулярно. Признаки нарушения следующие.
ощущение трепетания в груди
тахикардия (учащенное биение)
брадикардия (замедленное сердцебиение)
боль или дискомфорт в груди
сбивчивое дыхание
головокружение
дурнота или близкое к обмороку состояние.
Кардиомиопатия. В большинстве случаев кардиомиопатия приводит к увеличению, утолщению или ригидности сердечной мышцы, изредка – к появлению рубцовой тканью. На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать, но по мере ухудшения состояния проявляются
одышка при активности или в состоянии покоя
отеки ног, щиколоток и ступней
усталость
нерегулярное сердцебиение, которое кажется учащенным, стучащим или трепещущим
головокружение.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Является наиболее распространенной. Развивается, когда артерии, снабжающие сердце кровью, забиваются бляшками из холестерина и других веществ: это снижает кровоснабжение, и сердце получает меньше кислорода, питательных веществ. Со временем сердечная мышца ослабевает, и повышается риск развития аритмии, сердечной недостаточности.
Характерными симптомами ИБС являются следующие состояния:
быстро возникающие усталость и утомление, усиливающиеся даже при незначительных физнагрузках
одышка, которая может возникать и в состоянии покоя
отек рук, лодыжек или ступней.
Сердечная инфекция. Если на стенках сердца (внутренних или внешних) развивается инфекция, и состояние сердечных камер ухудшается, проявляются следующие симптомы:
высокая температура
сбивчивое дыхание
слабость
отек ног или живота
изменение сердечного ритма
сухой или постоянный кашель
сыпь или необычные пятна на коже.
Когда нужна скорая помощь? Все вышеперечисленные симптомы являются поводом для обращения к врачу, однако при появлении определенных признаков нужно обращаться за неотложной медицинской помощью.
Сильная, новая для человека боль в груди.
Сбивчивое дыхание.
Обморок.
Бледность кожи.
Дезориентация.
Учащенное сердцебиение.
Тошнота и холодный пот.
Боль в руках (одной или обеих), спине, шее, челюсти, животе.
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