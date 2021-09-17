Больное сердце: симптомы, которые сигналят о разных сердечных патологиях

В некоторых случаях симптомы, напоминающие заболевание гриппом, могут сигналить о сердечной патологии.Сердце считается одним из жизненно важных органов тела – от его здоровья зависит продолжительность жизни, общее состояние организма. Это неудивительно, поскольку сердце перекачивает кровь по всему телу, доставляя кислород и питательные вещества к его клеткам и удаляя из них остаточные продукты жизнедеятельности. Сердечные заболевания нарушают сбалансированную деятельность миокарда и вызывают различные патологии – ишемическую болезнь сердца, проблемы с сердечным ритмом (аритмия), заболевания клапанов сердца или мышц и так далее. Помимо этого, существуют врожденные пороки сердца или инфекции, осложнением которых становятся сердечные нарушения.Вот симптомы, которые могут сигналить о разных сердечных патологиях, – их рекомендует к сведению Клиника Майо.Аритмия.Термин означает нарушение сердечного ритма: сердце может биться то слишком быстро, то слишком медленно или же нерегулярно. Признаки нарушения следующие.ощущение трепетания в грудитахикардия (учащенное биение)брадикардия (замедленное сердцебиение)боль или дискомфорт в грудисбивчивое дыханиеголовокружениедурнота или близкое к обмороку состояние.Кардиомиопатия. В большинстве случаев кардиомиопатия приводит к увеличению, утолщению или ригидности сердечной мышцы, изредка – к появлению рубцовой тканью. На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать, но по мере ухудшения состояния проявляютсяодышка при активности или в состоянии покояотеки ног, щиколоток и ступнейусталостьнерегулярное сердцебиение, которое кажется учащенным, стучащим или трепещущимголовокружение.Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Является наиболее распространенной. Развивается, когда артерии, снабжающие сердце кровью, забиваются бляшками из холестерина и других веществ: это снижает кровоснабжение, и сердце получает меньше кислорода, питательных веществ. Со временем сердечная мышца ослабевает, и повышается риск развития аритмии, сердечной недостаточности.Характерными симптомами ИБС являются следующие состояния:быстро возникающие усталость и утомление, усиливающиеся даже при незначительных физнагрузкаходышка, которая может возникать и в состоянии покояотек рук, лодыжек или ступней.Сердечная инфекция. Если на стенках сердца (внутренних или внешних) развивается инфекция, и состояние сердечных камер ухудшается, проявляются следующие симптомы:высокая температурасбивчивое дыханиеслабостьотек ног или животаизменение сердечного ритмасухой или постоянный кашельсыпь или необычные пятна на коже.Когда нужна скорая помощь? Все вышеперечисленные симптомы являются поводом для обращения к врачу, однако при появлении определенных признаков нужно обращаться за неотложной медицинской помощью.Сильная, новая для человека боль в груди.Сбивчивое дыхание.Обморок.Бледность кожи.Дезориентация.Учащенное сердцебиение.Тошнота и холодный пот.Боль в руках (одной или обеих), спине, шее, челюсти, животе.