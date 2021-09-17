Названы лучшие продукты для быстрого роста волос

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Добавьте их в свой рацион.Все мы хотим здоровые и крепкие волосы. Волосы отрастают на 15-20 см за год — вы знали? На рост и качество волос влияет генетика, возраст и состояние здоровья, а это напрямую зависит от образа жизни и питания, поэтому на волосы влияет также и питание и образ жизни. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но мы точно можем влиять на рацион.Питание, в котором отсутствуют необходимые питательные элементы, может приводить к выпадению волос (если причина была в рационе). Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, какие продукты улучшат рост волос.Топ-13 продуктов, которые помогут росту волос:1. Яйца — отличный источник белка и биотина, которые важны для здоровья и роста волос. Как показали исследования дефицит этих питательных веществ был связан с потерей волос. Яйца также являются отличным источником цинка, селена и других полезных для волос питательных веществ.2. Ягоды — богаты полезными соединениями и витаминами, которые могут способствовать росту волос.3. Шпинат богат фолиевой кислотой, железом и витаминами А и С, которые могут способствовать росту волос. Дефицит этих питательных веществ может привести к выпадению волос.4. Жирная рыба, такая как лосось , сельдь и скумбрия, содержит питательные вещества, способствующие росту волос.5. Батат — богат витамином А.6. Авокадо — богат витамином Е и антиоксидантами. Является отличным источником незаменимых жирных кислот, которые имеют решающее значение для роста волос.7. Орехи8. Семена9. Сладкий перец — источник витаминов А и С, которые помогают сохранить волосы здоровыми.10. Устрицы — хороший источник цинка, а он необходим для волос.11. Креветки — много питательных элементов в них: витамин В, цинк, железо, витамин Д. Все эти элементы нужны для крепких волос.12. Бобовые13. Красное мясо — богато железом и это наш помощник в росте волос.