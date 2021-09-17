Ученые обнаружили еще один отягощающий коронавирус фактор
В ходе работы были подвергнуты анализу образцы крови почти 150 госпитализированных с covid-19 пациентов. Как оказалось, в их организме фиксировалась повышенная выработка аутоантител. Наличие этих клеток характерно для повышенного риска аутоиммунных заболеваний, а их действие направлено на противодействие тканям человеческого организма.
«За неделю после госпитализации около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям», — говорит один из авторов работы, профессор Пол Утц.
По мнению исследователей, такой эффект может быть связан с перегрузкой иммунной системы человека. Кроме того, ученые подчеркивают, что сделанные ими выводы подтверждают необходимость вакцинации, так как эта мера может обеспечить корректный ответ иммунной системы вирусу.
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