Ученые обнаружили еще один отягощающий коронавирус фактор

Совместное исследование американских и немецких ученых позволило выявить еще один фактор, отягощающий течение коронавируса.В ходе работы были подвергнуты анализу образцы крови почти 150 госпитализированных с covid-19 пациентов. Как оказалось, в их организме фиксировалась повышенная выработка аутоантител. Наличие этих клеток характерно для повышенного риска аутоиммунных заболеваний, а их действие направлено на противодействие тканям человеческого организма.«За неделю после госпитализации около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям», — говорит один из авторов работы, профессор Пол Утц.По мнению исследователей, такой эффект может быть связан с перегрузкой иммунной системы человека. Кроме того, ученые подчеркивают, что сделанные ими выводы подтверждают необходимость вакцинации, так как эта мера может обеспечить корректный ответ иммунной системы вирусу.