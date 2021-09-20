Кардиологи объяснили, почему после Covid-19 нельзя пить чай и кофе

Некоторое время лучше выбирать что-то другое.После перенесенного коронавируса от некоторых напитков лучше воздержаться, даже если речь идет о привычных всем чае и кофе.По мнению врачей-кардиологов, крепкий черный чай и кофе у многих людей вызывают тахикардию (вид аритмии, характеризующийся повышенным ритмом работы сердца - более 90 ударов в минуту). А после коронавируса и так проявляется одышка и повышенное сердцебиение.Конечно это не означает, что нужно совсем отказаться от любимых напитков, но некоторое время лучше выбирать что-то другое. На 2-3 месяца после болезни желательно воздержаться от кофе и крепкого черного чая.Зеленый чай пить пить можно и нужно, добавила она. Когда вернетесь к кофе и черному чаю, делайте это постепенно: не заваривайте их крепко и не пейте больше двух чашек в день.