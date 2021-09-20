Врач: бездельничать бывает полезно и необходимо для хорошего здоровья

По мнению медика, современные люди разучились отдыхать так, чтобы это приносило ощутимую пользу их здоровью.В интервью врача психотерапевта Натальи Кисельниковой прозвучало мнение о том, что бездельничать бывает полезно и даже необходимо человеческому организму.«Многие люди разучились отдыхать – они не умеют отвлекаться от работы и других повседневных дел, чтобы правильно восполнять силы».Кисельникова заметила, что сегодня отдых для многих людей означает время, когда можно заняться отложенными делами, сделать что-либо полезное. Если человек ничем не занят, это нередко означает, что он погружен в изучение содержимого соцсетей и новостей в своем смартфоне.Врач подчеркивает, что для хорошего здоровья важно иногда полностью отстраняться от повседневных обязанностей и информативного потока.«Нужно полностью освободить голову и отключиться от всех событий и новой информации. Каждый день нужно проводить по пятнадцать минут в тишине».По словам Кисельниковой, отказывая себе в подобных паузах ничегонеделанья, люди рискуют пострадать из-за возрастающего напряжения и стресса, их удовлетворенность жизнью в итоге может резко снизиться.