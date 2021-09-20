В магазинный хлеб будут добавлять фолиевую кислоту
Британское правительство приняло решение об обязательном добавлении фолиевой кислоты в муку, из которой выпекается для продажи хлеб. Как было объявлено, это поможет сократить количество родовых дефектов. Эксперты называют данное решение очень значительным, оно касается разных видов хлеба, как белого, так и чёрного. Все они будут обогащаться этим витамином, чтобы употребляющие хлеб женщины обладали достаточным количеством фолиевой кислоты на ранних сроках беременности.
Эта кислота помогает нашему организму производить здоровые красные кровяные клетки. Она присутствует в зелёных овощах вроде брокколи и брюссельской капусты, но беременным фолиевая кислота нужно в значительно больших дозах. Её нехватка связана с дефектами нервной трубки, которые могут приводить к угрожающим жизни состояниям для ребёнка вроде расщепления позвоночника и гидроцефалии или скопления жидкости в мозге.
Британские эксперты вели давнюю кампанию за включение фолиевой кислоты в хлеб. Теперь они утверждают, что нынешнее решение сократит количество случаев родовых дефектов до 200 в год. А это составляет всего 20% от нынешнего объёма этих опасных для здоровья детей расстройств на территории всей Великобритании. Решение о обогащении хлеба фолиевой кислотой принял лично премьер-министр Борис Джонсон.
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