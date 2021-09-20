В магазинный хлеб будут добавлять фолиевую кислоту

В Великобритании принято решение обязательно добавлять фолиевую кислоту в хлеб, продаваемый потребителям. Это значительно сократит количество родовых дефектов.Британское правительство приняло решение об обязательном добавлении фолиевой кислоты в муку, из которой выпекается для продажи хлеб. Как было объявлено, это поможет сократить количество родовых дефектов. Эксперты называют данное решение очень значительным, оно касается разных видов хлеба, как белого, так и чёрного. Все они будут обогащаться этим витамином, чтобы употребляющие хлеб женщины обладали достаточным количеством фолиевой кислоты на ранних сроках беременности.Эта кислота помогает нашему организму производить здоровые красные кровяные клетки. Она присутствует в зелёных овощах вроде брокколи и брюссельской капусты, но беременным фолиевая кислота нужно в значительно больших дозах. Её нехватка связана с дефектами нервной трубки, которые могут приводить к угрожающим жизни состояниям для ребёнка вроде расщепления позвоночника и гидроцефалии или скопления жидкости в мозге.Британские эксперты вели давнюю кампанию за включение фолиевой кислоты в хлеб. Теперь они утверждают, что нынешнее решение сократит количество случаев родовых дефектов до 200 в год. А это составляет всего 20% от нынешнего объёма этих опасных для здоровья детей расстройств на территории всей Великобритании. Решение о обогащении хлеба фолиевой кислотой принял лично премьер-министр Борис Джонсон.