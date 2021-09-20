Врач объяснила, какое употребление кофе является неправильным

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач рекомендует не иметь привычки употреблять кофе на пустой желудок.Если кто-то начинает день после ночного сна, выпивая первым делом чашку кофе, он поступает неправильно. В интервью врача-диетолога Ирины Лизун прозвучал совет не употреблять кофе натощак – делать это нужно только после еды.Употребление кофе, когда человек еще не поел, негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте, объяснила врач. По словам Ирины Лизун, под воздействием напитка активизируется выделение желудочного сока и соляной кислоты. Их появление в желудке, не получившем пищи, может повредить его нежной слизистой.«У людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу».Также неправильным является употребление кофе во второй половине дня за 3 или 4 часа до сна. Если имеется повышенная тревожность, вызывающая проблемы с засыпанием и сном, то пить его лучше только утром, добавила медик.