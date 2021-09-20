Как бросить курить? – Все способы борьбы с вредной привычкой, что помогает

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Как курение влияет на человекаНаши советы, как бросить курить, начнем с описания того, что происходит с организмом во время курения.При ежедневном курении в легких оседает за год около килограмма токсичных смол, которые содержатся в любых сигаретах.Уменьшается объём лёгких и эластичность, возрастает риск онкологии на 50%.Никотин раздражает реснички бронхиального эпителия, происходит воспаление слизистой, желудка и пищевода.Состав крови ухудшается, белые тельца вырабатываются в меньшем количестве, падает иммунитет.Потребление табака приводит к сердечно-сосудистым проблемам и в 3 раза увеличивает риск инфаркта и инсульта.Курение нарушает периферийное кровоснабжение, появляется онемение в руках, спазмы мышц и чувство усталости в ногах.Дёсны курильщика раздражены, возникает воспаление вокруг зубного корня, кровоточивость, зубной налёт.Кожа становится сероватой, теряет эластичность, появляются морщины. Недостаток витамина С способствует раннему старению кожи.Курение снижает потенцию, ухудшает качество спермы и подвижность сперматозоидов, что сказывается на возможности партнёрши забеременеть.Никотин во время беременности увеличивает риск преждевременных родов и вызывает врождённые нарушения развития ребёнка.Кроме негативного влияния на организм, курение – это недешевая вредная привычка. Посчитайте бюджет, потраченный в месяц на сигареты и удивитесь, сколько денег можно было бы сэкономить. Поэтому многие интересуются, как бросить курить быстро и навсегда.На заметку!Курение на 70% снижает обоняние и чувствительность вкусовых рецепторов. Если бросить курить, организм восстановит эти функции через 3 дня.Почему сложно бросить куритьКурильщики со стажем регулярно задаются вопросом, как бросить курить навсегда, однако все равно не могут легко попрощаться с этой пагубной привычкой. Потому что со временем развивается никотиновая абстиненция – непреодолимое желание закурить. Привычка выражается в ухудшении самочувствия, если организм долго не получал порцию никотина.Самая большая проблема – отсутствие силы воли. Невозможно сказать себе "не буду курить", не покупать сигареты и не думать о курении. Большинство курильщиков держит в укромных местах 1-2 сигареты, чтобы при отсутствии денег на целую пачку иметь возможность покурить.Часто мешает бросить курить привычка пить кофе с сигаретой – утренний ритуал с чашкой горячего бодрящего напитка под порцию никотина для многих стал многолетней традицией.Большинство людей, которые преимущественно не курят, закуривают после употребления алкоголя. Спирт воздействует на нервную систему, чтобы снизить напряжение, курильщик затягивается для расслабления.Все эти факторы мешают бросить курить самому, без помощи врача. Если силы воли недостаточно и вы думаете, как бросить курить в домашних условиях или с помощью разных методов, воспользуйтесь одним из популярных способов избавления от вредной привычки.Медицинские методыНавсегда бросить курить сложно без помощи специалиста. Современная медицина предлагает несколько способов борьбы с курением. Предлагаем вам обзор всех методов избавления от никотиновой зависимости.Никотиновая жвачкаСпособ состоит в употреблении специальной жевательной резинки каждый раз, когда захочется покурить. В составе есть небольшая доза никотина, который через слизистую впитывается в кровь. На некоторое время тяга к сигарете снижается. Вкус жвачки неприятный и не похож на привычные «Орбит» и «Дирол», что делает способ не совсем комфортным.Помощь врача-наркологаТрадиционная медицина предлагает услуги нарколога. Врач подбирает оптимальную программу лечения: успокаивающие препараты, таблетки от стресса и т.п. Зачастую метод не даёт результата, так как базируется на «эффекте плацебо» и пациент не утрачивает желания закурить.Никотиновые пластыриПростой и доступный способ бросить курить в домашних условиях. Небольшие дозы вещества содержатся в пластыре, который нужно прикрепить на тело в определённых местах. Минус метода – после избавления от курения придётся отвыкать от никотиносодержащего пластыря.Спреи от куренияСовременный метод заключается в применении спрея с небольшой дозой никотина в моменты, когда захочется покурить. В составе содержатся химические добавки и токсины, не менее вредные, чем смола и никотин из табака. Аналогично пластырю, от воздействия спрея нужно отвыкать.Альтернативные методыСписок альтернативных способов навсегда бросить курить – различные заменители обычных сигарет и методы воздействия, не подтверждённые официальной медициной.КальянПопулярный прибор для курения влажного ароматного табака многие считают лучшей альтернативой обычным сигаретам. Но по заявлению МОЗ, кальянный дым содержит аналогичный табачному уровень смол и никотина. Учёные провели исследования и установили, что за одну сессию курения кальяна вдыхается 180 мг угарного газа, для сравнения – при выкуривании обычной сигареты 12 мг.Вывод: кальян не безопаснее обычного курения, просто дым смягчается водой и ароматическими отдушками, что делает процесс приятнее.Электронная сигаретаПрибор e-cigarette внешне похож на обычную сигарету, некоторые производители снабжают его диодом с имитацией тлеющего табака для полной визуализации. При нагревании специальной жидкости из контейнера получается пар, внешне похожий на сигаретный дым. В составе – вода, глицерин, ароматические отдушки и по желанию, никотин. Способ помогает бросить курить при беременности, если не добавлять в состав жидкости вредные вещества. Психологический обман – при курении кажется, что держишь обычную сигарету.Вывод: электронная сигарета помогает бросить курить самому, если покупать состав без никотина. Однако содержание глицерина в жидкости не делает дым полностью безопасным.IQOSАйкос – система нагревания табака до 300°С, разработанная известной компанией Philip Morris. Стики продаются в пачках и называются Heets. Короткие сигареты состоят из прессованного табачного порошка с добавлением воды, глицерина, целлюлозы и гуаровой камеди. При курении выделяется дым, который быстро растворяется в воздухе и не имеет выраженного запаха, поэтому часто айкос разрешают курить в закрытых помещениях.Вывод: никотиносодержащие стики – это другая форма изделия, бросить курить айкос так же сложно, как и обычные сигареты.VapeВейп – это усовершенствованная электронная сигарета. Прибор изготавливают в виде трубки с наконечником и со сменным блоком для жидкости. Курильщик может сам приготовить смесь на основе глицерина, ароматизатора, пропиленгликоля и воды. Количество никотина в затяжке зависит от мощности вейпа – чем мощнее, тем вреднее вдыхаемый дым.Вывод: вейп заменяет обычные сигареты только в том случае, если в жидкости не будет никотина.GLOБренд KENT разработал аналог IQOS под названием GLO. Специальные сигареты NEO продаются в пачках и состоят из прессованного табачного порошка, пропитанного глицерином и ароматическими добавками. Стик вставляется в устройство и нагретый дым нужно вдыхать через отверстие. Сеанс курения занимает 3.5 минуты и не зависит от количества затяжек – через определённое время сигарета становится непригодной.Вывод: способ не поможет быстро и легко бросить курить, стики содержат никотин и являются аналогом обычных сигарет.СнюсЖевательный табак с никотином и вкусовыми наполнителями – самый вредный и опасный способ бросить курить. Смесь состоит из табака, соли, воды, соды, различных вкусовых добавок и вызывает быстрое привыкание – при употреблении в кровь попадает чистый никотин. Снюс приравнивается к наркотикам.Вывод: смесь не разрешена к продаже и опасна для здоровья, лучше не пробовать.КодированиеОдним из способов правильно бросить курить считается кодирование у психотерапевта. Под гипнозом специалист даёт установку на запрет курения. Пациент не курит длительное время, но если происходит срыв, начинается депрессия и требуется последующая психотерапия по снятию внутренних запретов.Вывод: способ подходит внушаемым людям, пациентам с устойчивой психикой кодирование навредит.Пищевые заменителиПопулярный народный способ, как бросить курить с помощью народных средств – вместо затяжки сосать леденцы или есть семечки. Многие вместо курения начинают часто и понемногу питаться, в основном перекусами и вредной пищей. Со временем желание покурить ослабевает, но изменяются вкусовые привычки и появляется лишний вес.Вывод: метод подойдёт, если нужно бросить курить при беременности, но питаться необходимо полезными продуктами.АкупунктураВосточный способ воздействия на определённые точки организма с помощью иголок широко применяется во многих центрах по лечению никотиновой зависимости. По эффективности его сравнивают с кодированием, процедура неприятная и дорогостоящая. Безопасность метода вызывает вопросы.Вывод: способ подходит внушаемым людям, которые воспринимают «эффект плацебо» как лечебное воздействие.ГомеопатияГомеопатические препараты содержат вещества, вызывающие у курильщиков неприятие никотина. Во время лечения при затяжке начинается тошнота, рвота и другие неприятные симптомы. Официальная наука не признаёт гомеопатию, большинство врачей считают препараты неэффективными дорогими средствами заработать деньги на курильщиках.Вывод: таблетки и капсулы с растительными действующими веществами не доказаны наукой как лекарство, можно попробовать на свой риск.Метод Аллена КарраСамый известный в мире способ быстро бросить курить – книга Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить». Эффективность метода доказана миллионами людей, которые прочитали и избавились от вредной привычки. Суть заключается в преодолении страха перед расставанием с никотином и развенчании мифа, что курение – это удовольствие.Вывод: скачайте книгу и убедитесь, насколько вам подходит способ. Отсутствие таблеток и других воздействий рекомендуется девушкам, которые бросают курить при беременности.Заблуждения, мешающие бросить куритьБольшинство курильщиков задумывались о том, чтобы навсегда бросить курить. Многим мешают избавиться от вредной привычки распространённые заблуждения.Я курю уже много лет, так сразу бросить нереальноУже через 3 дня в организме происходит очищение от никотина, возвращается обоняние и восстанавливаются вкусовые рецепторы. Если потерпеть пару дней, далее бросить курить самому будет намного легче независимо от стажа.Нельзя резко бросать курить при беременностиПрирода учитывает тот факт, что о беременности женщина узнаёт на сроке минимум 4 недели. Женщина продолжает курить, пока не сделает тест. Эмбрион защищён и питается от жёлтого тела до 6 недель. Далее никотин попадает в кровь и в тело плода, вызывает недоразвитие лёгких и другие патологии.Я боюсь поправиться, если брошу куритьКак бросить курить и не поправится? При замене одного удовольствия другим набрать лишний вес несложно. Но не обязательно заменять сигареты шоколадками, чипсами и другими вредными перекусами. Ягоды, яблоки, орехи и сухофрукты отлично утоляют голод и не способствуют набору лишних килограммов.Сигарета помогает успокоиться, когда нервничаюУченые доказали, что никотиновая зависимость вызывает нервозность и не снимает нервное напряжение. При первой затяжке в кровь поступает никотин, повышает уровень гормона дофамина и наступает кратковременное расслабление. Через полчаса гормональный фон возвращается в норму, и организм снова хочет получить дозу. Резкие скачки гормонов вредят нервной системе, провоцируют нервозность и тревожность.Лучше курить «лёгкие» сигареты, которые не вредныеКоличество смол и никотина в облегчённых марках сигарет ниже по сравнению с крепкими, так указано на пачке. Маркетинговый ход обеспечивает табачным фабрикам колоссальные доходы. Многие марки делают лайт-сигареты с капсулой, которую нужно нажать и ароматизировать дым. Химические отдушки скрывают крепость табака и дополнительно вредят здоровью.Вокруг так много вредного, что от сигарет хуже не будетЭкология и качество продуктов оставляет желать лучшего. Курение в сочетании с выхлопными газами и другими токсическими веществами из воздуха вызывает хроническую аллергию, переходящую в астму. Стоит ли портить здоровье дополнительной порцией никотина?Захочу – брошу в любой моментЛегче сказать, чем сделать. Бросить резко курить не так и просто – организм привык к никотиновой дозе и привычка держать в руках сигарету сильнее нашей воли. Начните с малого – не курите столько, сколько сможете. Постепенно уменьшая количество выкуренных сигарет, вы избавитесь от зависимости.Практические советы тем, кто хочет бросить куритьСамый лучший способ, как эффективно бросить курить без никотиновой ломки – самостоятельно прийти к мысли о вреде привычки. Человек может самостоятельно справиться с любой проблемой, достаточно осознать и постепенно двигаться к цели.Не бросайте курить резко – организм слишком привыкает к никотину и желание затянуться будет сильным. Уменьшайте количество сигарет в день, постепенно дойдя до отказа.Утром оттягивайте как можно на дольше первую сигарету. Прислушайтесь к своим ощущениям: вы действительно хотите курить или это привычка пить кофе с дымком?Переход на «лёгкие» сигареты или с капсулой не даст эффекта – в них содержится столько же смол, что и в крепких сортах табака.Не покупайте сигареты блоками. Зная, что дома есть запас, вы будете курить намного больше.Наметьте дату, когда вы точно бросите курить и не ищите предлогов, чтобы отложить намеченное.Старайтесь поменьше нервничать, любой стресс вызывает желание успокоиться с сигаретой.Найдите стимул, ради чего бросаете курить. Новый дорогой телефон, модные джинсы или поездка на море – чем интереснее вознаграждение, тем легче избавиться от привычки.Не носите с собой сигареты и не покупайте, чтобы не было соблазна.Бросайте курить за компанию с кем-то из родных или друзей. Поддерживайте друг друга, это поможет справиться с эмоциональной зависимостью от курения.Поэтому не нужно думать, как заставить себя бросить курить, необходимо просто спокойно и рассудительно подойти к решению этой проблемы.