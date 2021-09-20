Ученые доказали пользу молока в снижении развития сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые проводили исследования на территории Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Было изучено состояние организма, образ жизни и рацион питания около двух миллионов человек. В результате ученые выяснили, что у людей, которые употребляли минимум один стакан молока в день, ишемическая болезнь сердца развивалась на 14% меньше, чем у тех, кто пил молоко реже.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из самых распространенных болезней сердечно-сосудистой системы по всему миру. Возникает в результате не только наследственных факторов, но и не совсем правильного образа жизни, питания и различных патологических состояний организма. Основной причиной смерти у взрослых людей в мире считается ишемическая болезнь сердца.
Также ученые пришли к выводу, что употребление молока и молочных продуктов, таких как спреды, йогурт оказывает положительное влияние на снижение уровня холестерина в крови на 10%. Это также способствует снижению риска развития болезней сердца.
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