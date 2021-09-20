Ученые доказали пользу молока в снижении развития сердечно-сосудистых заболеваний

Британское издание сообщает об исследованиях, проведенных учеными из Рединского университета (Англия). Они выяснили чем полезно молоко, особенно для больных с болезнями сердца. Исследователи рекомендуют включить молоко в ежедневный рацион человека как можно раньше.Ученые проводили исследования на территории Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Было изучено состояние организма, образ жизни и рацион питания около двух миллионов человек. В результате ученые выяснили, что у людей, которые употребляли минимум один стакан молока в день, ишемическая болезнь сердца развивалась на 14% меньше, чем у тех, кто пил молоко реже.Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из самых распространенных болезней сердечно-сосудистой системы по всему миру. Возникает в результате не только наследственных факторов, но и не совсем правильного образа жизни, питания и различных патологических состояний организма. Основной причиной смерти у взрослых людей в мире считается ишемическая болезнь сердца.Также ученые пришли к выводу, что употребление молока и молочных продуктов, таких как спреды, йогурт оказывает положительное влияние на снижение уровня холестерина в крови на 10%. Это также способствует снижению риска развития болезней сердца.