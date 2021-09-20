Нейробиолог Филипп Хайтович рассказал, как на организм человека действует музыка

Считается, что музыка может обеспечивать терапевтический эффект, но так ли это на самом деле? Ответ знает нейробиолог, профессор Филипп Хайтович.Пифагор считал, что музыка, которая представляет собой наборы волн разной частоты, взаимодействует с волнами, излучаемыми человеком, и создает эффект массажа. Древнегреческий философ был уверен в медицинской эффективности музыки, и отмечал, что музыкальное воздействие полезно для "гармонизации" организма в целом.Действительно ли можно лечить людей музыкой? Нейробиолог Хайтович подтверждает предположения древних ученых. "Звуковые волны на самом деле могут нести в себе положительное воздействие. Музыка — мощный стимул, который действительно может отвлекать, например, от боли. Наука до сих пор не в полной мере понимает, какие нейробиологические механизмы отвечают за то, что музыка является таким сильным стимулом", — сказал профессор.Нейробиолог прокомментировал исследования американских ученых, посвященные воздействию музыки на память и умственное развитие ребенка, и отметил, что мыслительный орган развивается, когда обрабатывает сигналы из внешней среды. Соответственно, музыка, как носитель очень мощных гармоничных сигналов, может обеспечивать выраженный эффект.