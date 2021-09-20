Нейробиолог Филипп Хайтович рассказал, как на организм человека действует музыка
Пифагор считал, что музыка, которая представляет собой наборы волн разной частоты, взаимодействует с волнами, излучаемыми человеком, и создает эффект массажа. Древнегреческий философ был уверен в медицинской эффективности музыки, и отмечал, что музыкальное воздействие полезно для "гармонизации" организма в целом.
Действительно ли можно лечить людей музыкой? Нейробиолог Хайтович подтверждает предположения древних ученых. "Звуковые волны на самом деле могут нести в себе положительное воздействие. Музыка — мощный стимул, который действительно может отвлекать, например, от боли. Наука до сих пор не в полной мере понимает, какие нейробиологические механизмы отвечают за то, что музыка является таким сильным стимулом", — сказал профессор.
Нейробиолог прокомментировал исследования американских ученых, посвященные воздействию музыки на память и умственное развитие ребенка, и отметил, что мыслительный орган развивается, когда обрабатывает сигналы из внешней среды. Соответственно, музыка, как носитель очень мощных гармоничных сигналов, может обеспечивать выраженный эффект.
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