В США зафиксирована вспышка «плотоядной болезни»

Структуры здравоохранения Флориды (США) сообщают, что в текущем году на территории штата было зарегистрировано двадцать случаев заражения "плотоядной болезнью". Речь идет об инфекции, при которой микробы буквально пожирают плоть человека, провоцируя сепсис."Плотоядная болезнь" часто приводит к летальному исходу, что подтверждается новой вспышкой в США — восемь из двадцати инфицированных американцев скончались. И это только предварительные результаты, т.к. часть людей остается в больницах, и врачи пока не спешат с прогнозами.Возбудитель "плотоядной болезни" — микробы Vibrio vulnificus, провоцирующие тяжелое отравление при попадании в ЖКТ. Однако для того, чтобы эти бактерии начали поедать человеческую плоть, они должны проникнуть в открытую рану. Специалисты, которые наблюдают за динамикой распространения болезни, говорят, что в будущем число заражений может повыситься, т.к. люди все чаще контактируют с зараженной V. vulnificus водой.Бактерии Vibrio vulnificus относятся к тому же роду, что и Vibrio cholerae — возбудитель холеры. Патогенные микроорганизмы могут присутствовать в соленой воде, а в организм человека они нередко проникают вместе с морепродуктами, которые были плохо вымыты или не подвергались правильной термической обработке.