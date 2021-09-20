Бросить курить спайсы сложнее, чем отказаться от каннабиса

Спайсами называют синтетические наркотики, разработанные на основе молекулы действующего вещества каннабиса. По-научному их называют синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов. Эти вещества обычно добавляют в растительный материал, пригодный для курения.Несмотря на то, что производители этих наркотиков регулярно меняют их формулу, и соответственно их эффект может быть непредсказуемым, данные вещества пользуются популярностью в связи с дешевизной и доступностью. Спайсы мощнее каннабиса, что увеличивает вероятность привыкания и осложняет отказ от них.В новом исследовании ученые опросили 284 человека, которые употребляли каннабис и спайсы. Это крупнейшее исследование, посвященное сравнению тяжести отказа от спайсов и от каннабиса.Более двух третей опрошенных, пытавшихся бросить курить спайсы, сообщали как минимум о трех симптомах синдрома отмены. Так называют неприятные ощущения в связи с резким отказом от наркотического вещества после его регулярного приема. Участники исследования чаще всего сталкивались с нарушениями сна, раздражительностью, подавленным настроением, сильным сердцебиением и желанием употребить наркотик снова. Симптомы у них были значительно тяжелее, чем у тех, кто пытался прекратить принимать каннабис. Ученые указывают, что это признак того, что «завязать» со спайсами должно быть сложнее.Участники исследования сообщали, что организм хуже переносит спайсы, чем каннабис, хотя их эффект и длится не так долго. Также при употреблении спайсов быстрее вырабатывалась толерантность — необходимость повышать дозу, чтобы добиться того же эффекта.Авторы исследования указывают, что необходима не только профилактика употребления спайсов, но и разработка мер помощи желающим отказаться от них.