Специалисты утверждают, что грецкие орехи могут снижать воспалительные процессы в организме

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Специалисты утверждают, что грецкие орехи способны влиять на воспалительные процессы в организме человека, снижая их.Орехи являются одним из наиболее богатых на питательные вещества продуктов. К примеру, миндаль содержит в себе антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Арахис содержит большое количество белков. Также витамины А, В, D, E, PP, марганец, медь и многие другие вещества. Фисташки, например, содержат в себе многоженство жиров, углеводов, белков, крахмал, пищевые волокна и витамины B, E, H, PP.В грецких орехах содержатся АЛК (альфа-линоленовые кислоты), жирные кислоты омега-3. Эти вещества имеют мощный противовоспалительный эффект. Также в состав грецких орехов входит множество витаминов, антиоксидантов, дубильные вещества и флавоноиды.Исследования влияния грецких орехов на организм продолжаются. Однако учёные отмечают, что ежедневное употребление грецких орехов поможет снизить биологические маркеры воспалительных процессов и может предотвратить развитие многих серьезных заболеваний. Ранее мы уже рассказывали о неоспоримой пользе грецких орехов.