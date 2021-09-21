Как работают антидепрессанты и какие побочные эффекты возможны

Что такое антидепрессанты, как они работают, с чем можно столкнуться во время лечения.По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия – это серьезное заболевание, от которого страдают 265 миллионов человек. Оно значительно ухудшает качество жизни, влияет на трудоспособность и обучаемость, может причинять страдания, а в самых тяжелых случаях приводить к суициду. Ежегодно около миллиона человек кончает жизнь самоубийством – это вторая по распространенности причина смерти среди молодежи до 30 лет.Депрессия – это не просто плохое настроение. Она развивается как следствие сложного взаимодействия социальных и психологических, иногда биологических факторов. Например, люди, столкнувшиеся с серьезными психоэмоциональными проблемами, такими, как утрата близкого человека, потеря работы, психологическая травма из-за серьезного происшествия, чаще других сталкиваются с депрессией.Заподозрить у себя депрессию можно по ряду симптомов и закономерностей. Так, во время депрессивного эпизода вы можете чувствовать себя подавлено, пребывать в "дурном" настроении – грустить, раздражаться или же испытывать чрезмерное чувство вины, опустошенность, бессмысленность и безнадежность касательно будущего. Чаще всего мы называем такое состояние "утратил интерес к жизни" и хотя бы раз, но сталкивались с ним. Обеспокоиться стоит, если настроение не меняется как минимум в течении двух недель, а также если нарушается сон, пропадает аппетит или наоборот хочется постоянно есть, вы ощущаете не проходящую усталость. И хотя сегодня существуют эффективные методы борьбы с этой проблемой, до 75% людей не получают квалифицированную помощь. Основные причины – это неправильно установленный диагноз и стигматизация психических расстройств. Различают легкую, среднюю и тяжелую депрессии в зависимости от количества симптомов и их продолжительности. И плохая новость – депрессию нельзя вылечить насовсем, но с ней можно научиться жить.Для лечения депрессии прибегают сначала к психологическим методам терапии и только потом – к медицинским препаратам. Существует много методик, помогающих бороться с депрессией. Это когнитивная психотерапия, помогающая изменить представление человека о себе и окружении; межличностная терапия для улаживания конфликтов с окружающими; поведенческая практика для изменения "стрессирующего" поведения, провоцирующего депрессии; психодинамический метод, разрешающий внутренние конфликты человека с самим собой и прочие. Также позитивный прогресс в состоянии наблюдался у людей, которые хотя бы час в неделю занимались физической активностью. Речь не идет только о посещении спортзала, это может быть и езда на велосипеде, и простая прогулка.Что такое антидепрессантыАнтидепрессанты – это группа психотропных лекарственных препаратов для лечения прежде всего депрессии. Их действие заключается в нормализации активности нейромедиаторов, например, дофамина или серотонина, отвечающих за удовольствие и хорошее настроение. О том, что депрессия – это таки болезнь, а не блажь, говорит тот факт, что сегодня для лечения применяются препараты уже пятого поколения. А первое поколение антидепрессантов появилось еще в 1950-х годах. До этого времени болезнь лечили при помощи опиатов, а до 1960-х – амфетаминами. Но, как мы понимаем, побочные действия такой терапии были несопоставимы с предполагаемыми положительными эффектами и от препаратов быстро отказались.Самые первые растительные антидепрессанты – это препараты на основе экстракта зверобоя. Но сегодня их относят к числу диетических добавок с успокаивающим действием.Самый известный в мире антидепрессант "Прозак" увидел мир только в 1991 году, хотя его действующее вещество – флуоксетин – синтезировали еще в 1977 году. Это первый селективный ингибитор обратного захвата серотонина, и первый антидепрессант второго поколения. Новейшие антидепрессанты действуют на мелатониновые рецепторы и поэтому лишены ряда побочных эффектов своих предшественников.Для чего нужны антидепрессантыЧтобы понять, как действуют антидепрессанты, нужно вначале разобраться, как устроена центральная нервная система. Ее образуют головной и спинной мозг, которые отвечают за наши реакции на любые воздействия – рефлексы. Все это очень похоже на слаженный оркестр, где управление происходит при помощи команд – нервных импульсов. Импульсы передают миллионы нервных клеток, нейронов. Но чтобы все работало, как последовательная электрическая цепь, нейроны должны быть связаны при помощи отростков (аксонов и дендритов) и передавать импульсы друг другу. Это происходит в синапсе, своеобразном зазоре в месте контакта двух нервных клеток, при помощи нейромедиаторов. Медиаторы передают импульс и разрушаются или возвращаются обратно в клетку (т.н. обратный захват). Каждая следующая нервная клетка активируется новым медиатором. И вот тут кроется корень проблемы: если нейромедиаторов мало, импульсы будут проходить плохо, и отлаженная схема рухнет. Проще говоря, оркестр сыграет кто в лес, кто по дрова. Еще один немаловажный аспект: действие нейромедиаторов похоже на фестиваль, где кульминация – это фейерверк. А он, как мы понимаем, не может длиться вечно. И вот, в конце праздника нейромедиаторы возвращаются в клетку, некоторые из них слишком торопятся и оркестр опять играет невпопад. Но было бы смешно, если бы нервная система не отвечала за работу всего организма.Вернемся к самым известным нейромедиаторам – это дофамин, норадреналин и серотонин.Дофамин называют гормоном удовольствия. Он выполняет функцию "вознаграждения" организма, как только мы делаем что-то полезное для его жизнедеятельности. Самый простой пример – мы получаем удовольствие от еды и секса, то есть, не даем организму умереть от голода или стремимся продолжить род. Но кроме того, дофамин дарит радость движения, точнее, отвечает за двигательную активность, а также приносит восторженные ощущения от изучения нового. Но у этой медали есть и обратная сторона – с дофамином связано действие большинства известных наркотиков. Его избыток приводит к шизофрении (из-за слишком активной работы мозга появляются галлюцинации), а недостаток – к депрессиям.Норадреналин повышает уровень агрессии и, соответственно, снижает чувство страха, вызывает прилив энергии. Под действием норадреналина учащается сердцебиение и повышается давление. Он особенно активен при стрессе, когда нужно быстро принять решение. Также норадреналин – излюбленный "наркотик" всех экстремалов и любителей поиграть в азартные игры. Низкий уровень норадреналина – причина скуки и апатии, а высокий приводит к снижению зрения.Серотонин все привыкли называть "гормоном счастья". Но, во-первых, это не гормон, а во-вторых, он не столько дарит счастливые эмоции, сколько снижает восприимчивость к отрицательным. Например, тот самый болевой порог напрямую связан с уровнем серотонина. Он помогает организму бороться с воспалением и отвечает за концентрацию внимания. Его переизбыток приводит к галлюцинациям, а недостаток, то есть, дисбаланс в восприятии положительных и отрицательных эмоций – основная причина депрессий.Именно с этими нейромедиаторами связано действие антидепрессантов двух последних поколений. Они блокируют их распад или обратный захват, тем самым повышая концентрацию последних для лучшего проведения нервных импульсов.Когда назначают антидепрессанты, и почему они могут быть неэффективныОбычно антидепрессанты назначают для облегчения депрессивного состояния. Они помогают больному вернуться к прежней жизни, испытывать разные эмоции, снова начать работать, стать социально активным. Но депрессия – далеко не единственный случай. Их также широко применяют в для лечения биполярного расстройства, неврозов, состояний, называемых ОКР. Эффективны антидепрессанты при панических атаках, иногда используются в лечении алкоголизма, синдрома хронической усталости, нарушения сна, хронической боли и прочего. Антидепрессанты при климаксе хорошо показали себя для облегчения нестабильных эмоциональных состояний из-за гормонального дисбаланса.Основные действия антидепрессантов:Улучшение настроения;Повышение психической активности;Нормализация эмоционального фона;Снижение уровня тревожности, апатии, тоски;Нормализация сна и аппетита.Почему эффективность антидепрессантов такая разная? Дело в том, что действие каждого лекарства в конкретном случае зависит от множества факторов: например, тяжесть депрессии, возраст и сопутствующие заболевания, и даже различия в строении нейронов.А еще антидепрессанты проделывают в организме долгий путь от желудка до мозга, поэтому предсказать эффект именно в вашем случае очень сложно.Основная трудность заключается еще и в том, что антидепрессанты не работают сразу. Положительные изменения можно оценить примерно через шесть месяцев, а первые улучшения вы почувствуете недели через четыре. Поэтому важно продолжать прием лекарств, даже если кажется, что стало только хуже. И абсолютно неправильно делить лекарства на лучшие антидепрессанты и худшие, так как любое действие и эффект сугубо индивидуальны.Антидепрессанты: побочные эффектыСовременные антидепрессанты практические не проявляют побочных эффектов. Но в начале приема они способны вызывать усталость и сонливость. В таком случае важно начать лечение с более низкой дозы и повышать ее постепенно под контролем врача.Существует и миф, что от антидепрессантов поправляются. Отчасти это так, некоторые препараты – но далеко не все – повышают аппетит и, соответственно, провоцируют прибавку килограммов.Вызывают ли антидепрессанты привыкание? Это самый распространенный миф. Нет, привыкания быть не может. Однако при резком прекращении лечения наступает синдром отмены. И с ним же связывают все основные побочные эффекты. Обычно они проявляются в первую неделю после прекращения лечения, и чаще всего это:Состояние, похожее на простуду или грипп;Бессонница;Тошнота, потеря аппетита;Нарушение координации и равновесия;Повышенная возбудимость, панические атаки;Невозможность сосредоточиться.Обычно такое состояние длится от двух дней до трех недель, оно не смертельное, но очень неприятное.Чем действительно опасны антидепрессантыОчень редко побочные эффекты от антидепрессантов могут быть опасны для жизни. Такое состояние называется "серотониновый синдром" (когда серотонина слишком много). Практически во всех случаях он возникает из-за неправильных комбинаций антидепрессантов с другими лекарствами, поэтому ни в коем случает нельзя заниматься самолечением. У синдрома есть ряд признаков:тремор;ощущение жара;высокая температура;расширение зрачков;тошнота и рвота;усиленное потоотделение;спазмы;сильная раздражительность.Легкая степень синдрома проходит за один-два дня, при тяжелой нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.Что нужно учитывать при приеме антидепрессантовЕсли ваш психотерапевт все-таки решил перейти к лечению антидепрессантами, вам стоит учитывать некоторые важные моменты.Далеко не всегда удается подобрать препарат с первого раза. Иногда чтобы найти правильное именно для вас лекарство, может уйти до трех месяцев. Поэтому важно следить за своим состоянием и о каждом изменении сообщать врачу. В первые недели может показаться, что стало только хуже, но прекращать лечение не стоит, поскольку эффект у антидепрессантов накопительный.Лекарства помогут облегчить тяжелое состояние, но это не панацея и точно не главный способ лечения. Часто люди, начинающие пить антидепрессанты, считают, что они решат все их психологические проблемы. Это не так. Таблетки помогут вернуться к нормальному, "додепресионному", состоянию: выровняют эмоциональный фон, уберут подавленность и апатию. Но не решат более глубокие проблемы – здесь обязательно нужна психотерапия.Антидепрессанты – это долго или навсегда. Первые улучшения от приема таблеток наступают примерно через 3-5 недель, некоторые действуют быстрее. В среднем курс приема – это 6-9 месяцев. Многих интересует вопрос, можно ли принимать антидепрессанты всю жизнь. Теоретически можно и даже нужно (но в крайне редких случаях). Но продолжительность лечения определяет врач.Все лекарства так или иначе обладают побочным действием. Вы можете столкнуться с ними в той или иной степени, или вовсе не ощущать. В любом случае, чтобы минимизировать риски, нужно придерживаться определенных правил:Начать прием нужно, как только вы получили рецепт с назначением. Откладывание на потом только усугубляет состояние;Пить таблетки стоит каждый день в одно и то же время. Для начала проследите за своим состоянием пару недель. Если антидепрессанты вызывают дневную сонливость, пейте их перед сном. Если, наоборот, бессонницу – принимайте с утра;При таких симптомах, как сухость во рту или тошнота, следует пить больше воды, отказаться от острой и соленой пищи, по возможности исключить курение и избегать алкоголя;Если вы заметили, что поправились, регулярно занимайтесь физической активностью. Это не только поможет контролировать вес, но и улучшит эмоциональное состояние;Нельзя превышать назначенную дозировку и, конечно же, нельзя резко прекращать прием антидепрессантов.И еще несколько важных моментовАнтидепрессанты при беременностиДепрессия довольно часто развивается у беременных, по данным разных исследований, с ней сталкивается каждая десятая женщина в интересном положении. Принимать антидепрессанты или нет в этот период, должен решать доктор, взвесив все риски для будущего малыша и пользу для матери. Однако, депрессия у матери, оставленная без лечения, может негативно повлиять на ребенка. Если вы узнали о беременности и уже принимаете препараты, то помните, что резко бросать их нельзя. Если депрессию получается облегчить при помощи психотерапии, то на период беременности лучше отказаться от таблеток. Если обойтись без антидепрессантов нельзя, не стоит винить се6я. Здоровая и счастливая мама – лучшее вложение в будущее ребенка. И еще, грудью кормить можно. Хоть составляющиетаблеток и проникают в молоко, это считается неопасным.Антидепрессанты и алкогольОчень распространено мнение, что алкоголь – это дешевый, доступный, а главное, быстрый антидепрессант. Но на самом деле спиртное действует как депрессант – вызываемая им эйфория быстро проходит и наступает тоска и уныние, а часто агрессия или повышенная раздражительность. Проще говоря, алкоголь только усиливает депрессию, а значит, сводит все лечение на нет.Конечно, есть антидепрессанты, совместимые с алкоголем. Врачи разрешают выпивать не больше нескольких рюмок крепких напитков или бокал вина раз в неделю. Но всегда стоит помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, он значительно усиливает побочные эффекты антидепрессантов. То есть, после непродолжительного веселья вы будете более заторможенными, концентрация снизится, ухудшится память. Все это может повлиять даже на выполнение привычных бытовых задач, не говоря уже о вождении машины или управлении сложными механизмами. Оценивая все риски, от возлияний лучше отказаться хотя бы на период лечения.Антидепрессанты: пить или не питьНачнем с главного. Таблетки – это не хорошо и не плохо, это метод лечения. Они помогут справится с состоянием угнетенности, снизят тревогу и улучшат самочувствие. Но они не найдут за вас новое хобби или работу по душе, и уж точно не решат проблемы в отношениях.Все та же ВООЗ рекомендует прибегать к ним в случае умеренной или тяжелой депрессии. Они нежелательны для лечения детей, а также лучше не применять антидепрессанты для подростков, если это не лечение специфических психологических проблем. В случае легкой степени депрессии начинать стоит с оказания психологической помощи. Если проблема заключается в нехватке серотонина, его запас можно пополнить при помощи простых и доступных продуктов. К ним относятся:Белковые продукты: яйца, курица, индейка, а также арахис, тыквенные семечки. Они богаты триптофаном, предшественником серотонина. А значит, способствуют его выработке.Фасоль и нут, горох, чечевица, ржаной хлеб и цельные крупы – это натуральные антидепрессанты, они богаты фолатами.Шафран – положительно влияет на серотониновую систему и облегчает депрессию.Мускатный орех улучшает настроение.Куркума также повышает содержание серотонина.Не стоит забывать и о свежих овощах, зелени, а также о продуктах, богатых витаминами группы В и магнием. Это природные антидепрессанты.Важно помнить, что пить антидепрессанты для похудения – не самый лучший выход. Конечно, они помогают в некоторых случаях. Например, если ожирение вызвано снижением чувства насыщения или булимией. А также, когда нервное переедание связано с тревожно-депрессивным расстройством. Но часто отмена препаратов вызывает обратный эффект – непреодолимое желание есть сладкое.Медикаментозное лечение депрессии часто "кошмарят", говоря, что антидепрессанты – вред для организма и путь к необратимому изменению личности. Стоит ли пить антидепрессанты, каждый решает сам, но если они способны улучшить качество жизни, отказываться от них бессмысленно. Прием лекарств никак не повлияет на характер человека, не превратит в овощ. В ходе лечения можно и нужно вести привычный образ жизни.Не существует правильного ответа на вопрос, чем можно заменить антидепрессанты. Но, как и в случае с любой болезнью, депрессию лучше предупредить, чем лечить.Старайтесь всегда высыпаться, помните о гигиене сна. Ложитесь спать в одно и то же время, спите в темноте и прохладе, старайтесь не смотреть телевизор и не скролить телефон в постели. Напитки, содержащие кофеин и алкоголь, лучше не пить перед сном, а также избегать дневных "досыпов".Будьте активными, занимайтесь спортом, общайтесь с друзьями, посещайте мероприятия. Займитесь творчеством, даже если вы никогда не рисовали или не были в танцевальном классе. Помните о здоровом и разнообразном питании.И главное, если чувствуете, что не можете справиться с проблемой самостоятельно, не бойтесь и не стесняйтесь обращаться за помощью.ПодытожимДепрессия – это распространенное заболевание, которым страдают люди любого возраста, национальности, социального статуса. Без лечения депрессия не позволяет жить полной жизнью, а иногда даже выполнять повседневные бытовые задачи.От клинической депрессии невозможно избавиться самостоятельно. Но такое состояние можно предотвратить или эффективно вылечить. Лечение обычно включает психологическую поддержку, психотерапию и/или прием антидепрессантов.Антидепрессанты – это не больно, не стыдно и не страшно. И хоть вокруг них витает много мифов и пугалок, они могут значительно улучшить качество жизни. Сейчас есть возможность подобрать те препараты, которые подойдут именно вам, с минимальными побочными эффектами или вовсе без них.Часто первый шаг к преодолению депрессии – это откровенный разговор о своем состоянии с тем, кому вы доверяете.