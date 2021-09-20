Эксперты рассказали, как избежать туннельного синдрома из-за ПК

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Люди, которые подолгу работают за компьютером, но не могут правильно организовать свое рабочее место, часто страдают от так называемого туннельного синдрома запястья. Специалисты рассказали, как защититься от этого болезненного синдрома.Когда-то считалось, что туннельный синдром — бич машинисток, провоцируемый специфическими вибрациями печатных машинок. Сегодня печатные машинки ушли в прошлое, но туннельный синдром никуда не делся. Все дело в неправильной организации рабочего места — патологическое состояние развивается из-за постоянного сдавливания срединного нерва в запястном канале.Для профилактики туннельного синдрома нужно соблюдать элементарные правила, о которых почему-то знают далеко не все. Главное — это правильное положение рук на столе во время работы. Если вы работаете с клавиатурой и мышкой, то угол, под которым сгибаются ваши руки в локтях, должен быть около 90 градусов. Для этого рабочее кресло должно быть оборудовано подлокотниками. Рабочий стол должен быть настроен таким образом, чтобы кисти рук располагались как можно дальше от края стола. То есть, руки должны лежать так, чтобы не возникало лишнего напряжения в запястьях. Если не соблюдать эти простые правила, то можно получить очень сильный болевой синдром, при котором вы не сможете работать и будете нуждаться в медикаментозном лечении.