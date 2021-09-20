Фрукты, овощи и спорт являются секретами счастья

Новое исследование показывает, что активное употребление фруктов и овощей в комбинации с физическими нагрузками повышает уровень счастья. Болезни, связанные с неправильным образом жизни, как раз и приводят к несчастью, поскольку ухудшают состояние здоровья.Исследование доказало, что употребление фруктов и овощей вкупе с регулярными физическими нагрузками повышает уровень счастья. Наука и раньше обнаруживала связь между образом жизни и благополучием человека, и ссылки на эти исследования активно использовались в кампаниях общественного здравоохранения, которые поощряли здоровое питание и спорт. Однако новые результаты показали, что имеется положительная причинно-следственная связь между образом жизни и удовлетворённостью от самой жизни.Это первое в своем роде исследование, раскрывающее эту связь между счастьем, употреблением фруктов и овощей и физическими нагрузками. Оно не обобщает взаимосвязь, а конкретизирует её. Авторами исследования являются ученые из университетов Кента и Ридинга из Великобритании. Они использовали метод инструментальных переменных, позволяющих отфильтровывать любой эффект счастья и образа жизни.Исследование показывает, что мы являемся счастливыми, с большей вероятностью, за счет употребления фруктов и овощей и физических нагрузок, а не наоборот. Полученные данные показывают, что способность людей откладывать удовлетворённость и использовать самоконтроль играет очень важную роль в принятии решений, связанных с образом жизни. А это, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на благополучие. Также, если верить результатам исследования, мужчины больше тренируются, а женщины более активно налегают на фрукты и овощи.