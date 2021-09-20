Что такое биологический возраст и как его определить

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В 2018 году голландец Эмиль Рателбанд попал в мировые новости по необычному поводу. Мужчина обратился в суд, требуя, чтобы ему позволили изменить год рождения.69?летний на тот момент Эмиль утверждал, что выглядит на 49 и чувствует себя так же. А значит, имеет право официально считаться 49?летним, поскольку этот возраст отвечает его физическим характеристикам лучше, чем «устаревший» паспортный.Сдвинуть год рождения Эмиля на 20 лет вперёд суд отказался. Это было ожидаемо, и многие даже посчитали, что голландец подал свой иск исключительно ради шутки. Однако некоторые учёные — медики, геронтологи, специалисты по биоэтике — полагают, что биологический возраст действительно может быть важнее паспортного. И право менять год рождения должно быть легализовано — так же, как во многих странах разрешено менять пол.У этого мнения есть серьёзные предпосылки. Они заключаются в том, что знание биологического возраста даёт гораздо больше информации о здоровье, работоспособности, рисках различных заболеваний и смерти, возможностях человека, чем хронологические данные, зафиксированные в документах.Что такое биологический возраст и чем он отличается от хронологическогоБиологический возраст — это показатель того, насколько физиологически изношен организм. Степень изношенности измеряют на основе различных биомаркеров: показателей крови, скорости обмена веществ, степени износа внутренних органов, когнитивных состояний у каждого конкретного человека.Если хронологически все люди стареют с одинаковой скоростью — на месяц за календарный месяц, на год за календарный год, то биологическое старение индивидуально. Кто?то за 5 лет биологически может состариться на все 10. А другой, дожив до паспортных 60, чувствует себя и имеет физиологические и психические характеристики, сопоставимые с эталонным 40?летним.Почему биологический возраст важенВсё тот же Эмиль Рателбанд упоминал причины, которые заставили его задуматься о смене возраста в паспорте. «Если мне 49, я ещё могу купить новый дом, водить другую машину. Я могу больше работать». Или: «Когда я захожу на Tinder и пишу, что мне 69, то не получаю ответа. А если мне будет 49, с моим лицом и телом я окажусь в шикарном положении». Эйджизм — это действительно серьёзный повод желать помолодеть хотя бы по паспорту. Однако с точки зрения медиков есть аргументы и поважнее.Как показывают исследования, биологический возраст говорит о рисках различных заболеваний и преждевременной смерти гораздо больше, чем хронологический. Например, в одной работе учёные выяснили, что если женщина биологически на 5 лет старше, чем по паспорту, её риск получить рак груди возрастает на 15%.По другим данным, сложность микробиома кишечника, от которого зависит скорость обмена веществ и состояние иммунитета, тоже теснее связана с биологическим возрастом, нежели с хронологическим. Тяжёлая депрессия у пожилых также чаще развивается в том случае, если биологический возраст превышает хронологический.Таким образом, биологический возраст позволяет оценить здоровье и возможности человека гораздо точнее, чем прожитое количество лет. Это важная причина, по которой стоит хотя бы учитывать его при назначении лечения, профилактических средств и расчёте стоимости медицинской страховки.Как определяют биологический возрастОбщепринятого научного способа сделать это пока не существует. Учёные только нащупывают пути оценки.Так, известно, что оценить биологический возраст можно по физическим параметрам: внешнему виду, выносливости, наличию лишнего веса, объёму выдоха за секунду, остроте слуха и зрения, состоянию сердечно?сосудистой системы и уровню артериального давления, анализу крови, который помогает выявить различные «возрастные» биомаркеры вроде повышенного уровня холестерина или С?реактивного белка.Также перспективной выглядит эпигенетика — раздел генетики, который изучает изменения, накапливающиеся в ДНК клеток со временем. Кроме прочего, учёные умеют обнаруживать в ДНК так называемые маркеры старения: чем их больше, тем сильнее изношен организм. Для эпигенетического анализа нужен лишь образец слюны или крови. Но занимается такими исследованиями далеко не каждая лаборатория.Кроме того, важную роль играют когнитивные возможности человека: память, умение концентрироваться, способность анализировать информацию и обучаться новому. Вероятную связь между функциями мозга и биологическим возрастом учёные поясняют так:Можно ли определить биологический возраст самостоятельноК сожалению, без помощи специалистов и специфических анализов сделать это крайне сложно. Но несколько способов, пусть не самых точных, есть.1. По анализу кровиТакую возможность предлагает онлайн?сервис «Калькулятор биологического возраста», разработанный учёными Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Чтобы воспользоваться им, надо сдать общий анализ крови, а затем ввести в форму его результаты.Разработчики предупреждают, что полученное значение лишь приблизительное. Зато с помощью сервиса можно отследить, как изменяется ваш биологический возраст год за годом. Для этого надо делать анализ крови и пользоваться калькулятором на регулярной основе — раз в 1,5–2 года.2. По истории болезни и образу жизниЭтот расчёт проводил популярный американский онлайн?сервис RealAge. Людям предлагалось ответить на более 100 вопросов: как часто вы занимаетесь спортом, есть ли у вас вредные привычки, сколько раз в год вы болеете ОРВИ, какие болезни перенесли в прошлом, каков обхват вашей талии, есть ли в вашей семье случаи наследственных заболеваний, каким продуктам вы отдаёте предпочтение и так далее. После анализа ответов RealAge выдавал результат — приблизительный биологический возраст.Сервисом воспользовались около 30 миллионов человек. Но затем калькулятор просто исчез. По некоторым данным, его перекупил крупный медицинский ресурс, который пока не смог воспользоваться своим приобретением.Возможно, однажды RealAge вновь заработает. По крайней мере, оплатившая его компания Sharecare планировала сделать сервис одним из 10 самых посещаемых сайтов в интернете.3. По физическим характеристикамЭто самый спорный и ненадёжный вариант. Но одна вещь установлена точно.Чем лучше вы развиты физически, чем регулярнее занимаетесь спортом — тем меньше ваш биологический возраст.Физиологи давно пытаются разработать формулу, которая могла бы свести воедино физические данные человека и степень износа его организма. Вариантов достаточно много, но пока ни один из них не является общепринятым.Как пользоваться этими формулами, можно увидеть на примере одной из самых известных — формулы Войтенко. Согласно ей, биологический возраст (БВ) определяется так:Для мужчин: БВ = 27 + 0,22 х АДС – 0,15 х ЗДВ + 0,72 х СОЗ – 0,15 х СБ.Для женщин: БВ = 1,46 + 0,42 х АДП + 0,25 х МТ + 0,7 х СОЗ – 0,14 х СБ.Аббревиатуры, которые входят в состав формул, расшифровываются следующим образом.АДС – артериальное давление систолическое, «верхнее», измеренное в мм ртутного столба.ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха, измеренное в секундах.СБ – статическая балансировка, тоже в секундах. Чтобы найти этот параметр, станьте на левую ногу, закройте глаза, опустите руки вдоль туловища и зафиксируйте, как долго вы сможете продержаться в такой позе.АДП – артериальное давление пульсовое: это разница между «верхним» и «нижним» показателями давления.МТ – масса тела в кг.СОЗ — субъективная оценка здоровья. Её определяют по специальному опроснику, включающему 29 вопросов. СОЗ при идеальном здоровье равна 0. В худшем случае — 29.Если вы посчитаете свой биологический возраст по этим формулам, учтите, что значение будет лишь приблизительным.Можно ли уменьшить биологический возрастВряд ли. Накопившиеся в клетках изменения довольно трудно (если вообще возможно) обернуть вспять. Но вы можете попробовать замедлить старение. Чтобы, например, через год или пять лет ваш биологический возраст вырос меньше, чем хронологический.Ответ на вопрос «как это сделать» вас точно не удивит. Это всё те же заезженные правила здорового образа жизни, о которых медики и без того твердят на каждом шагу.Правильно питайтесь. В вашем рационе должно быть много овощей, фруктов, мяса, кисломолочных продуктов и поменьше полуфабрикатов и фастфуда.Будьте социально активны. Чем больше у вас друзей и знакомых, тем лучше.Учитесь контролировать стресс.Высыпайтесь. Норма сна для взрослого человека — 7–9 часов в сутки.Будьте физически активны. В вашей жизни должны быть и прогулки, и регулярные занятия спортом.Других вариантов замедлить биологические часы учёные пока не придумали. Так что пользуемся тем, что есть.