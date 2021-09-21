Ученые нашли 14 генов, вызывающих ожирение

Ученые из Университета Вирджинии идентифицировали 14 генов, которые могут вызывать увеличение веса, и три, которые могут это предотвратить. Полученные данные открывают новый подход к лечению ожирения.Ученые сосредоточились на изучении червей C. elegans, с которыми у людей пересекается 70% генов. Как и люди они могут страдать ожирением, если их кормить чрезмерным количеством сахара. Свою работу ученые представили в журнале PLOS Genetics.Исследователи сделали из червей модель ожирения и обнаружили 14 генов, вызывающих ожирение, и три, которые помогают предотвратить его. Что интересно, блокировка трех генов привела к увеличению продолжительности жизни и улучшению нервно-двигательной функции. Именно такие преимущества разработчики лекарств надеются получить от лекарств от ожирения.Конечно, до создания препарата предстоит пройти еще долгий путь. Однако исследователи говорят, что показатели обнадеживают. Например, блокирование одного из открытых генов у лабораторных мышей предотвратило увеличение веса, улучшило чувствительность к инсулину и снизило уровень сахара в крови.