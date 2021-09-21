Ученые нашли ген, играющий ключевую роль в возникновении экземы

Исследование, проведенное дерматологами Юго-Западного университета, предполагает, что причиной экземы могут быть плохо регулируемые половые гормоны. Своими выводами они поделились в журнале PNAS. Новые данные могут предложить неожиданную цель для борьбы с заболеванием.«Мы часто думаем об экземе как о чрезмерно сухой коже и лечим ее увлажняющими средствами. Однако мы установили, что ген, который важен для выработки половых гормонов, по-видимому, играет роль в создании собственных масел и липидов, необходимых для увлажнения кожи», - рассказывает автор, ответственный за корреспонденцию, Тамиа Харрис-Трайон.Ученые сосредоточились на себоцитах, клетках, из которых состоят сальные железы. Они обнаружили, что ген HSD3B1 при воздействии двух интерлейкинов становился в 60 раз более активным. Этот ген играет ключевую роль в производстве половых гормонов, таких как тестостерон и прогестерон, но ранее его не связывали с экземой и производством кожных липидов.Базы данных активности генов показали, что HSD3B1 сверхактивен у пациентов с экземой. Ученые полагают, что он может стать новой мишенью для борьбы с экземой. На данный момент уже есть препараты, воздействующие на данный ген.