Кухонные ингредиенты для здоровья наших волос
Виноградный сок. Уксус всегда был средством ухода за волосами, но если вам хочется что-нибудь более приятного по запаху, воспользуйтесь виноградным соком. Его кислотно-щелочной баланс идеально подходит для волос, сок смягчает волосы и помогает их распутывать.
Майонез. Один из простейших и весьма распространённых ингредиентов ухода за волосами, имеющихся на каждой кухне. Майонез может быть отличным кондиционером для волос, он смягчает их и придаёт им блеск. Просто нанесите некоторое количество майонеза на волосы, а затем смойте минут через 20.
Оливковое масло. Полезное косметологическое средство, которое смягчает и питает волосы, восстанавливая нормальной кислотно-щелочной баланс. Особенно полезно при жирных волосах с перхотью. Каплю оливкового масла нанесите на ладонь, разотрите ладони друг о друга, а затем разглаживайте ими волосы.
Молоко. Излюбленное средство ухода за волосами на протяжении многих поколений. Оно содержит белки и жиры, которые смягчают и разглаживают волосы, что особенно полезно для сухих волос и тех, что подвергались химической обработке. Молоко можно наносить на волосы, чтобы питать их и делать более мягкими, а также придавать здоровый блеск. К примеру, после шампуня промойте волосы молоком и оставьте на 5 минут, а затем смойте теплой водой. Для очень сухих волос можно делать маску, когда в яичный желток добавляется немного молока. Её наносят на волосы за полчаса до шампуня.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий