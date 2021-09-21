Кухонные ингредиенты для здоровья наших волос

Некоторые женщины тратят огромные средства на покупку дорогостоящих средств по уходу за волосами. Но часть из них можно обнаружить прямо на кухонной полке.Виноградный сок. Уксус всегда был средством ухода за волосами, но если вам хочется что-нибудь более приятного по запаху, воспользуйтесь виноградным соком. Его кислотно-щелочной баланс идеально подходит для волос, сок смягчает волосы и помогает их распутывать.Майонез. Один из простейших и весьма распространённых ингредиентов ухода за волосами, имеющихся на каждой кухне. Майонез может быть отличным кондиционером для волос, он смягчает их и придаёт им блеск. Просто нанесите некоторое количество майонеза на волосы, а затем смойте минут через 20.Оливковое масло. Полезное косметологическое средство, которое смягчает и питает волосы, восстанавливая нормальной кислотно-щелочной баланс. Особенно полезно при жирных волосах с перхотью. Каплю оливкового масла нанесите на ладонь, разотрите ладони друг о друга, а затем разглаживайте ими волосы.Молоко. Излюбленное средство ухода за волосами на протяжении многих поколений. Оно содержит белки и жиры, которые смягчают и разглаживают волосы, что особенно полезно для сухих волос и тех, что подвергались химической обработке. Молоко можно наносить на волосы, чтобы питать их и делать более мягкими, а также придавать здоровый блеск. К примеру, после шампуня промойте волосы молоком и оставьте на 5 минут, а затем смойте теплой водой. Для очень сухих волос можно делать маску, когда в яичный желток добавляется немного молока. Её наносят на волосы за полчаса до шампуня.