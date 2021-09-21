Ученые назвали диету, продлевающую жизнь

Медики советуют есть меньше углеводов.Специалисты выяснили, чтобы дольше жить, следует исключить из своего рациона газировку, сахар, хлебобулочные изделия и придерживаться низкоуглеводной диеты не один день, а постоянно. Кроме того, ученые рекомендуют есть больше растительной пищи.Питание оказывает прямое влияние на продолжительность жизни человека. Он же отметил, что слишком частое употребление хлеба, сладкой воды и соков, мороженого, круп, шоколада провоцирует ряд серьезных заболеваний, борьба с которыми отнимает у организма много сил.Вердин подчеркнул, что если в рационе человека много углеводов, это ведет к повышенному уровню сахара в крови, увеличению веса, ухудшению метаболизма и повышенному риску сердечных заболеваний.«При неразборчивой еде, помимо ожирения избыток инсулина также может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, высокому кровяному давлению, высокому холестерину, сердечным заболеваниям, метаболическому синдрому и даже раку», – предупредил эксперт.Он рассказал, что в рамках исследования он вместе с коллегами проанализировали, как действует на организм низкоуглеводная диета. Выяснилось, что лишь при помощи исключения из рациона критических продуктов можно добиться снижения веса, уменьшить инсулиновую зависимость у диабетиков, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.«Как следствие – это увеличит жизнь человека» – сказал доктор.Также он отметил, что благоприятно на организм в целом воздействует добавление в ежедневный рацион овощей.«Люди, которые едят растительную пищу, имеют на 16 процентов меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульт, сердечная недостаточность», – подчеркнул Вердин.