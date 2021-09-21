Ученые объяснили зависимость увеличения объема живота и диабета

Научным деятелям из Австралии впервые удалось объяснить, как накопление жира в области живота связано с развитием диабета второго типа.В результате доклинических испытаний ученые смогли сделать вывод о том, что инсулинорезистентность и ожирение провоцирует изменения, происходящие в одном из органов пищеварения — брыжейке. Как оказалось, обильное количество жиров в рационе становится причиной образования в органе сети лимфососудов.«Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что, в свою очередь, способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину», — рассказала руководитель исследования Натали Треваскис.