Учёные рассказали, какие продукты можно есть на ночь
Исследователи выяснили, что для ночного перекуса подойдёт, например, смесь орехов. Как наиболее подходящие орехи учёные выделяют кешью, миндаль, пекан. Также можно есть злаковые хлебцы с ореховым маслом, творог и черешню.
Эти продукты можно есть без страха последствий для фигуры, сна или здоровья. Однако исследователи отмечают, что возникновение ночного чувства голода может быть вызвано неправильным питанием в течение дня. Для того, чтобы уменьшить чувство голода и ночное переедание учёные рекомендуют правильно питаться в течение всего дня. Правильный и полноценный завтрак является залогом здоровья и умеренного аппетита. Многие считают, что чашка кофе с утра это хороший завтрак, но учёные заверяют, что кофе не считается приемом пищи и употребление этого напитка натощак может негативно сказываться на организме.
Рекомендуют организовать правильную борьбу со стрессом, переутомлением. Для этого хорошо подойдёт, например, йога. Также ранее мы уже рассказывали множество интересных фактов о нашем питании и его связи со здоровьем. Например, мы писали о том, почему полезно и одновременно вредно пить воду во время приема пищи.
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