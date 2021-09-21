Учёные рассказали, какие продукты можно есть на ночь

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Каждый человек скажет, что есть на ночь вредно. Однако американские учёные выяснили, какие продукты можно есть на ночь и не переживать о своей фигуре.Исследователи выяснили, что для ночного перекуса подойдёт, например, смесь орехов. Как наиболее подходящие орехи учёные выделяют кешью, миндаль, пекан. Также можно есть злаковые хлебцы с ореховым маслом, творог и черешню.Эти продукты можно есть без страха последствий для фигуры, сна или здоровья. Однако исследователи отмечают, что возникновение ночного чувства голода может быть вызвано неправильным питанием в течение дня. Для того, чтобы уменьшить чувство голода и ночное переедание учёные рекомендуют правильно питаться в течение всего дня. Правильный и полноценный завтрак является залогом здоровья и умеренного аппетита. Многие считают, что чашка кофе с утра это хороший завтрак, но учёные заверяют, что кофе не считается приемом пищи и употребление этого напитка натощак может негативно сказываться на организме.Рекомендуют организовать правильную борьбу со стрессом, переутомлением. Для этого хорошо подойдёт, например, йога. Также ранее мы уже рассказывали множество интересных фактов о нашем питании и его связи со здоровьем. Например, мы писали о том, почему полезно и одновременно вредно пить воду во время приема пищи.