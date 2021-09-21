Синдром Дауна увеличивает риск смерти после вакцинации

Исследование показало, что люди с синдромом Дауна и тяжёлыми заболеваниями почек наиболее часто сталкиваются с риском госпитализаций или смерти после получения двух вакцин от коронавируса. Речь идёт о смерти непосредственно от COVID-19.Люди с синдромом Дауна, серповидно-клеточной анемией и пациенты после трансплантаций почек обладают наибольшим риском смерти от коронавируса даже после получения обеих прививок, как установили эксперты. Полученные результаты показывают, что определённые расстройства здоровья могут почти в 12 раз увеличить риск госпитализации или смерти от COVID-19 даже после завершения полного курса вакцинации, если сравнивать с шансами обычных людей.Вероятность госпитализации или смерти от коронавируса также увеличивается по мере возраста человека, а повышенный риск отмечается у лиц индийского и пакистанского происхождения, проживающих на территории Великобритании. Однако общая опасность человека, даже имеющего некоторые серьезные расстройства здоровья, умереть от COVID-19 после получения обеих прививок всё равно довольно мала, и вакцины уже спасли десятки тысяч жизней.Но исследование подтвердило то, что обладающие повышенным риском заболеть коронавирусом и умереть от него ещё до получения вакцины люди всё равно чаще попадают в больницы и уходят из жизни после вакцинации. Созданный исследователями калькулятор оценки шансов таких пациентов поможет британскому правительству принимать более взвешенные и продуманные решения. Например, о том, кому более всего подойдут так называемый «бустерные» или третьи вакцины. А кроме того, медики смогут использовать калькулятор для принятия своих решений о том, каким пациентам в первую очередь необходимо предоставлять терапию с использованием моноклональных антител.