Дельта-штамм коронавируса заразит каждого

Коварный «индийский» штамм коронавируса будет охотиться и настигнет любого человека, который не прошёл через прививки, что объясняется более заразной природой этого патогена. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.Так называемый «индийский» вариант коронавируса или Дельта-штамм будет охотиться за всеми людьми на нашей планете, которые не прошли через прививки. Информация об этом содержится в рекомендациях учёных, направленных в адрес британского правительства. Властям объясняется, что такова природа этого гораздо более заразного варианта, и вероятность того, что им заболеет невакцинированный человек, является практически стопроцентной. Сами власти выражают некое удивление, что в обществе всё ещё осталось хоть и небольшая, но довольно упрямая часть населения, которая ни в коем случае не хочет вакцинироваться.Таких упрямых людей обнаруживают и среди обычных граждан, и среди знаменитостей, и военнослужащих, и полицейских, и даже врачей. При этом многие звёзды уровня сэра Элтона Джона или футбольного тренера Гарета Саутгейта активно призывают сограждан делать прививки, если они еще этого не сделали.Статистика по вакцинации на территории Великобритании выглядит намного более оптимистичной, чем в России. Если в нашей стране полную вакцинацию двумя дозами прошло менее 30% населения, то в Великобритании эта цифра составляет 81,6%. Правда, здесь речь идёт о лицах старше 16. Ну а хотя бы одну дозу вакцины на Туманном Альбионе получил уже почти 90% граждан старше 16, и сейчас вакцинами довольно активно охватывают подростков от 12 до 16 лет. Вакцинация даёт свои плоды, уровень смертности в сутки на территории Великобритании в несколько раз ниже чем в России (56 против 789), хотя по официальным данным гораздо больше британцев ежедневно заражаются коронавирусом, чем россиян