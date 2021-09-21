Ученые обнаружили четыре уровня метаболизма: почему люди толстеют

Результаты последних исследований.От 55% до 70% того, что мы съедаем идет на нужды метаболизма. Обмен веществ – это промежуточная сумма активности клеток в течение дня. Расчет общего расхода энергии говорит не только о том, сколько калорий нужно организму, чтобы жить, но и о том, насколько хорошо функционирует организм.Новые данные о метаболизмеПоследние исследования меняют представления ученых о метаболизме. Так, например, анализ данных 6400 человек в возрасте от 8 дней до 95 лет с разным объемом жира и мышечной массы показал, что обмен веществ в течение жизни человека проходит 4 фазы.Четыре периода метаболизмаМетаболизм новорожденного почти такой же, как обмен веществ взрослого. Затем, примерно на месяц, скорость обмена веществ начинает резко расти, пока примерно в 9 – 15 месяцев она увеличивается на 50% по сравнению с метаболизмом взрослого.Между первым и вторым годом жизни затраты энергии начинают сокращаться, и так продолжается примерно до 20 лет. В течение последующих 40 лет они остаются на одном уровне, даже в период беременности и менопаузы.В 55 лет калории сгорают так же эффективно, как в 25.Затем, примерно в 60 лет, затраты энергии начинают снижаться, и падают до конца жизни.У мужчин и женщин одинаковый метаболизмКроме того, ученые выяснили, что метаболизм у мужчин не быстрее, чем у женщин. Просто они обычно сжигают больше калорий в день, ведь в среднем у мужчин больший процент мышц, это требует больше энергии, чем, например, жировые клетки.Размер и разнообразие выборки позволили ученым увидеть общую закономерность изменения метаболизма с возрастом. Однако, есть огромный разброс в скорости обмена веществ у отдельных людей.Другие факторы, влияющие на метаболизмЭто значит, есть ряд других факторов, в частности, гены и образ жизни, которые приводят к тому, что люди с одинаковым весом и типом телосложения, с похожими привычками тратят разное количество энергии.То есть, если у вас есть лишний вес или ожирение, скорее всего, метаболизм здесь ни к чему.Понимание природных этапов изменения метаболизма должно помочь ученым скорректировать имеющиеся нормы здоровья для различных возрастных групп.