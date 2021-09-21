Тест на толерантность к глюкозе предсказывает снижение памяти через 10 лет

Диабет является фактором риска снижения когнитивных функций. В исследовании Университета Турку и Финского института здравоохранения и социального обеспечения ученые обнаружили, что более высокие показатели в двухчасовом тесте на толерантность к глюкозе предсказывают ухудшение эпизодической памяти через десять лет. Ее снижение – один из первых симптомов болезни Альцгеймера.В рамках работы ученые изучали, связаны ли уровни глюкозы в двухчасовом тесте на толерантность с когнитивными функциями спустя 10 лет. Опросы проводились в начале «нулевых», а затем в 2011 году. В них участвовал 961 человек. Память и другие когнитивные функции измерялись с помощью трех тестов.Исследование показало, что более высокий уровень глюкозы в крови, измеренный в тесте на толерантность в 2001-2002 годах, был связан с более низкими показателями при тестировании памяти в 2011 году. Работа представлена в журнале Diabetes Care.