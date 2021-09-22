10 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить

Возможно, вы избавите себя от проблем в будущем или даже спасёте свою жизнь.1. Артериальное давлениеНормальным считается давление 120/80 и ниже. Если верхний показатель (систолическое давление) находится в диапазоне от 120 до 129, значит, давление повышенное. И стоит насторожиться, потому что оно часто переходит в гипертонию, которая связана с риском развития атеросклероза, сердечного приступа и инсульта.На ранних стадиях у гипертонии нет симптомов, поэтому важно регулярно измерять давление, чтобы вовремя заметить его изменения. Не откладывайте поход к врачу, если оно стало повышенным. А если у вас или ваших близких давление поднялось до отметки 180/120 и его сопровождают боль в груди, трудности с дыханием, онемение, слабость, проблемы со зрением или речью, немедленно обратитесь за медицинской помощью.Стоит внимательнее следить за давлением, если у вас II, III или IV группа крови. По данным исследований, эти группы связаны с более высоким риском сердечно?сосудистых заболеваний. К тому же это важно знать и в других случаях, например если понадобится переливание крови.2. Уровень холестеринаХолестерин необходим для создания клеток организма и других важных процессов, но когда его слишком много, это опасно. На стенках артерий могут начать образовываться холестериновые бляшки, что в свою очередь приводит к атеросклерозу.Чтобы проверить уровень холестерина, раз в год сдавайте анализ. Следите за содержанием «плохого» (ЛПНП) и «хорошего» (ЛПВП) холестерина. Первого должно быть не более 2,6 ммоль/л (100 мг/дл), а второго — не менее 1 ммоль/л (40 мг/дл).3. Уровень триглицеридовЭто третий фактор, который нужно учитывать, отслеживая риск развития сердечно?сосудистых заболеваний. Триглицериды, как и «плохой» холестерин, связаны с риском появления бляшек в артериях и развитием атеросклероза. Так что регулярно сдавайте анализ и консультируйтесь с врачом.Большинству советуют делать это раз в пять лет, но если у вас или ваших родственников диабет или проблемы с сердцем, проверяйте этот показатель чаще.4. Уровень гормонов щитовидной железыОни влияют на многие системы организма, в том числе на обмен веществ. Если уровень гормонов щитовидки пониженный, могут возникнуть различные неприятные симптомы: трудности со снижением веса, упадок сил, «затуманенность» сознания, забывчивость, озноб.Кроме того, пониженный уровень этих гормонов связывают с риском сердечно?сосудистых заболеваний и риском смертности в целом. Поэтому проверяйте их раз в год и показывайте результаты терапевту или эндокринологу.5. Состояние зубовБактерии в зубном налёте связывают с коронарной недостаточностью. Их наличие приводят к тому, что тромбоциты в крови образуют сгустки, которые блокируют кровеносные сосуды и могут вызвать воспаление сердечных клапанов.Люди с заболеваниями пародонта (тканей, окружающих зубы) чаще страдают от инфарктов и инсультов. Также появляется всё больше доказательств того, что пародонтит может усугублять диабет, особенно у тех, кто курит.Чтобы сократить образование налёта, не забывайте тщательно чистить зубы дважды в день, используйте ополаскиватель для полости рта и зубную нить и обязательно раз в год посещайте зубного врача. Если у вас диабет, лучше наблюдаться каждые 3–6 месяцев.6. Цвет и форма родинокЧем больше у вас родинок, тем выше риск развития злокачественной опухоли в одной из них. Раз в месяц осматривайте себя, обращая внимание на новообразования, перемену цвета или формы родинок, увеличение их размера.Стоит насторожиться, если заметите болячку, которая не заживает в течение трёх недель или постоянно чешется, покрывается корочкой или кровоточит. Если заметили нечто подобное, сразу обратитесь к дерматологу.7. Изгиб позвоночникаСтоит проверить, нет ли у вас искривления. Возможно, сейчас оно небольшое и не доставляет неудобств, но со временем может привести к хроническим болям в спине, проблемам с мобильностью.Попросите кого?то из близких осмотреть ваш позвоночник. Наклонитесь и потянитесь к полу, а наблюдатель пусть проверит, не выше ли одна сторона грудной клетки, симметрично ли расположены бёдра.В позе стоя тоже обращайте внимание на симметрию: оба плеча и обе лопатки должны быть на одном уровне, а спина не должна быть слишком округлённой.Если заметили признаки искривления, обратитесь к врачу. Он определит степень деформации позвоночника и подберёт способы лечения.8. Интенсивность головных болейГоловные боли варьируются от слегка раздражающих до совершенно невыносимых. Если они сопровождаются другими симптомами, это может сигнализировать о серьёзных проблемах, в том числе об опухоли мозга, высоком давлении или инсульте.Начните следить за тем, когда они возникают и как протекают. Записывайте в обычный блокнот или в специальное приложение частоту и интенсивность болей, их продолжительность, какая область головы болит, какими симптомами это сопровождается. Постепенно вы начнёте замечать, что вызывает боли, и сможете поменять что?то в образе жизни, чтобы сократить их количество.Если голова болит чаще одного раза в неделю, сходите к врачу, чтобы выявить причину. Если головной боли сопутствуют такие симптомы, как потеря зрения, паралич лицевого нерва, слабость в руке или ноге, потеря способности говорить или понимать речь, немедленно обратитесь за медицинской помощью.9. Уровень сахара в кровиПовышенное содержание глюкозы в крови (гипергликемия) вызывает воспалительный процесс в организме и повреждает кровеносные сосуды. Со временем это может привести к сердечно?сосудистым заболеваниям и другим проблемам со здоровьем.Нормальными считаются показатели 3,5–5,5 ммоль/л (60–100 мг/дл). 11 ммоль/л (200 мг/дл) и выше — это уже признак диабета второго типа.Проверяйте уровень сахара раз в год, если вы подвержены факторам риска (возраст старше 45 лет, сидячий образ жизни, избыточный вес, случаи заболевания диабетом или гипертонии у родственников), раз в три года — в остальных случаях.Можно сдать анализ в поликлинике или купить глюкометр и проверять уровень сахара дома. Если ваш результат выше 6 ммоль/л, обязательно обратитесь к врачу. Это касается людей любого возраста, в том числе детей.10. Состояние грудиВ первую очередь это важно для женщин, им стоит осматривать себя раз в месяц. Все молочные железы имеют слегка бугристую структуру из?за уникального расположения жировой и фиброзной ткани, тканей, вырабатывающих молоко и млечных протоков. Те, в которых больше жира, на ощупь более мягкие и равномерные. Те, в которых больше лактогенных тканей и меньше жира, более плотные и неравномерные.У женщин с неравномерной плотностью молочной железы или с очень плотной раковые опухоли выявить сложнее. При подозрениях на рак им следует в дополнение к маммографии проходить ультразвуковую диагностику.При самостоятельном осмотре обращайте внимание на уплотнения и визуальные изменения (цвет, форма, ямки на коже, выделения). Если ткань молочной железы каким?то образом изменилась, запомните стадию менструального цикла и конкретное место в груди, где что?то показалось вам странным, и понаблюдайте в течение следующих недель. Но если заметили стремительные изменения (покраснение кожи, появление язвочек, втягивание соска внутрь), не откладывайте поход к врачу.У мужчин рак груди бывает редко, поэтому так часто осматривать себя не нужно. Но если вы заметили выше описанные признаки (ямки на коже, непроходящие покраснения, уплотнения, выделения из сосков), обратитесь к специалисту, чтобы пройти обследование.