Кашель особенно опасен в холодную погоду

Исследование показало, что выделяющиеся в воздух при кашле аэрозольные частицы дольше там парят, если сам воздух является холодным. А вот в тёплую и жаркую погоду они быстрее исчезают.Исследователи из Италии и Японии выяснили, что когда температура падает, вызванные кашлем или чиханием турбулентные потоки становятся более плавными, аэрозольные частицы перемещаются дальше и сохраняются в воздухе более продолжительный период. Результаты этого исследования по моделированию данных потоков могут помочь улучшить понимание передачи по воздуху таких опасных патогенов, как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.Когда определённый объём жидкости выбрасывается из локализованного источника, возникает турбулентный порыв. В спокойной среде облако аэрозольных частиц движется свободно и со временем эволюционирует. Перемещение этих частиц изменяется с течением времени и влияет на распространение загрязняющих веществ - это касается не только людей, но промышленных предприятий. Но особое значение данная наука имеет сейчас, когда мы изучаем передачу коронавируса от человека к человеку. Вся современная теория динамики этих частиц основана на работах, которые были проведены почти 50 лет назад в 1970-х годах. Но они касались только крупномасштабной динамики частиц вроде скорости их движения и объёма.И вот теперь исследователи из Университета Генуи в Италии разработали математическую модель, включающую мелкомасштабные структуры в флуктуациях турбулентности аэрозольных частиц. Она рассматривала различную по масштабу динамику этих частиц, их движений и сохранения в атмосфере. Авторы исследования использовали суперкомпьютер для проверки своих моделей с помощью новейшего численного моделирования, которое помогло определить поведение частиц как при тёплой погоде, так и при холодной.