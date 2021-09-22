Ученые опровергли гипотезу о вреде соков

Научные деятели из Нидерландов провели исследование, в ходе которого выяснили имеет ли потребление фруктовых соков связь с развитием диабета.В ходе десятилетней работы, ученые провели наблюдение более чем за 30 тысячами добровольцев. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 70 лет. В результате исследования они опровергли мнение о том, что регулярное потребление сладких соков способствует развитию заболеваний сердца, сосудов и сахарного диабета.Более того, их малазийские коллеги проанализировали данные около 500 женщин. Ученые пришли к выводу, что употребление соков не только не способствует, а наоборот, снижает риск развития диабета гестационного типа.Своим мнением по этому поводу поделилась специалист в области качества напитков Людмила Хомич. По словам эксперта, безопасная и полезная норма сока составляет один стакан в сутки.«Гидроксикоричные кислоты играют ключевую роль в регуляции обмена глюкозы и липидов (жиров), а значит, в профилактике связанных с ними расстройств, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, рака и стеатоза (жировой болезни) печени», — сказала она.