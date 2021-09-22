Избавляемся от «пришельцев» в организме

Как проявляется заражение гельминтами и как избавиться от этих "пришельцев".Лето уже закончилось, на носу — глубокая осень, а значит настало время готовиться к холодам и восстанию бактерий и вирусов. И основная подготовка состоит не только в извлечении из гардероба теплых вещей и начале интенсивной заботы об иммунитете, но и избавлении от того, что может серьезно пошатнуть здоровье."Речь о лечении глистной инвазии, которая наверняка после летних объеданий фруктами-овощами "прямо с грядки", лежании на пляжах и легкого пренебрежения гигиеной присуща практически каждому взрослому и ребенку", — говорит гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.По словам врача, начало осени — самое подходящее время для "чистки". Поскольку, во-первых, окрепший за лето организм быстрее и легче сможет справиться с нашествием "пришельцев", во-вторых, это убережет вас от вероятности развития осложнений из-за жизнедеятельности паразитов (а это и ослабленный иммунитет, и проблемы с ЖКТ, и нарушения нервной системы, которые и без того беспокоят многих в холодное время года).Как же проявляется заражение гельминтами и как избавиться от этих "пришельцев"? Давайте разбираться.Распространенные симптомыНесмотря на то что видов гельминтов, которые поселяются в организме людей, огромное множество, симптомы их "переезда" у всех приблизительно одинаковые.Распирание живота и тяжесть в желудкеЕсли без веских причин и при нормальном режиме питания и рационе вас стали все чаще беспокоить метеоризм и/или ощущение, что вы проглотили утюг, — вероятнее всего, дело именно в гельминтах.Дело в том, что если паразиты "облюбовали" органы пищеварения, в результате своей активности и жизнедеятельности они травмируют слизистые оболочки кишечника, из-за чего развивается воспалительный процесс.Пищевая аллергияВнезапное развитие аллергии также может быть следствием заражения. Так, при попадании в тело паразита в организме вырабатываются особые иммуноглобулины, которые дают толчок развитию аллергического процесса.Ухудшение состояния кожи и волосВ организме каждого из нас существует целый "мир" микробиоты — дружественной микрофлоры, которая помогает сохранять баланс витаминов, минералов, гормонов и ферментов, благодаря чему организм способен нормально функционировать. Если же в организме поселяются гельминты, эта микрофлора начинает стремительно гибнуть, в результате чего из внешних признаков мы отмечаем шелушение и зуд кожи, появление морщинок, потускнение и выпадение волос, ломкость ногтей и пр.Слабость и вялостьОседая в организме, гельминты начинают вырабатывать особые антиферменты, благодаря которым они защищают себя от реакций иммунной системы и ими же блокируют ее работу. Более того, большая часть витаминов и других полезных веществ, которые мы направляем в организм вместе с пищей, перехватывают "нахлебники". В результате этого зараженный пациент в скором времени отмечает появление слабости, чувствует постоянную усталость и вскоре становится намного менее устойчивым к заболеваниям.Раздражительность и нарушение снаВ процессе жизнедеятельности "захватчики" вырабатывают определенные токсины, подобные психотропным веществам, которые негативно отражаются на состоянии нервной системы человека. Так, при глистной инвазии у пациента может появиться заторможенность реакций или гиперактивность, плаксивость, подавленное состояние, но чаще всего их воздействие проявляется вспыльчивостью и раздражительностью, нарушением ночного сна (сложности с засыпанием, частые пробуждения, ночные кошмары и пр.).Домашние рецепты для профилактикиКонечно же, если "пришельцы" уже долго хозяйничают в вашем теле, то народная медицина вряд ли поможет избавиться от них. А вот для профилактики заражения или в помощь медикаментозному лечению фитотерапевт Елена Свитко рекомендует попробовать домашние средства.Имбирный чайВам понадобится: корень имбиря — 30 г, лимон — ?, мед — по вкусу.Мелко нарежьте имбирь, опустите его в чайник и туда выжмите сок лимона (цедру также можете отправить к имбирю, предварительно измельчив). Залейте все 0,5 литра кипятка, дайте настояться 25 минут, а затем добавьте в напиток мед.Пейте такой чай трижды в день в качестве лечения, и раз в день — для профилактики.Главное действующее вещество этого напитка — имбирь. Благодаря особым веществам в составе он не только пресекает активность паразитов, но и способствует выведению из организма токсических остатков их жизнедеятельности.Помните, что с имбирем нужно быть осторожным пациентам с заболеваниями печени, мочеполовой системы, язвенной болезнью, гастритом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.Апельсиновый чай с гвоздикойВам понадобится: апельсин — ?, корица — 1 палочка, специя гвоздика — 10 бутонов (веточек), мед — по вкусу.Порежьте апельсин дольками и отправьте в чайник. Добавьте к нему измельченную на две-три части палочку корицы и гвоздику. Залейте все 500 мл кипятка и оставьте на 30 минут настояться, предварительно укутав заварник полотенцем (чтобы дольше держал тепло).Пейте такой напиток дважды в день в течение двух недель в качестве лечения и раз в два-три дня для профилактики.В этом напитке все компоненты полезны, но главный тут — гвоздика. Она содержит в себе вещество эвгенол, благодаря чему имеет не только антибактериальные и противовирусные свойства, но и способна уничтожать как живых паразитов, так и их яйца.С осторожностью нужно относиться к гвоздике людям, страдающим язвенной болезнью или гастритом.Обратитесь к врачуВ первую очередь, заметив, что ваш организм может быть "захвачен", обратитесь к семейному доктору. Он, при необходимости, отправит вас к гастроэнтерологу и/или инфекционисту либо выпишет направление на обследования.Поскольку гельминты чаще всего присутствуют в кишечнике, наиболее распространенным анализом является копрограмма (макроскопический, микроскопический, бактериологический и химический анализы кала). Кроме того, доктор для уточнения диагноза может настоять на проведении серологического анализа крови для выявления антигенов тех или иных гельминтов, подробных анализах мочи и мокроты (для подтверждения или опровержения заражения паразитами мочеполовой системы и органов дыхания), а также, в тяжелых случаях, рекомендовать сделать рентгенографию, УЗИ, КТ, МРТ или эндоскопию с биопсией пораженных участков.Если случай заражения не запущен, специалист распишет для вас индивидуальную схему приема (определяется в зависимости от видов паразитов и их количества) необходимых противогельминтных препаратов (например, вормил, пирантел, декарис, гельминтокс и пр.), а также назначит прием препаратов для детоксикации организма (например, активированный уголь, атоксил, энтеросгель, сорбекс и пр.). В сложных же случаях добавляется симптоматическое лечение с врачебным контролем динамики.