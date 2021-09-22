Причиной преждевременной седины может быть нехватка витамина группы В

Исследования показали, что на поседение волос может сильно влиять дефицит питательных веществ, в частности, нехватка витамина B12.Издание Express, ссылаясь на данные службы здравоохранения NHS, сообщает, что«дефицит витамина B12 является одна из наиболее частых причин преждевременного поседения волос».Ученые констатируют, что данный витамин группы В поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца (эритроциты). В случае его нехватки выработка эритроцитов нарушается: клетки становятся аномально большими и не могут функционировать должным образом.«Взрослым людям возрастом от 19 до 64 лет требуется около 1,5 мкг витамина B12 в день».Помимо преждевременного поседения, есть несколько других симптомов, которые сигналят о нехватке этого вещества.Поскольку дефицит витамина B12 может влиять на нервные ткани, возникает подверженность парестезии – человек ощущает в коже уколы как от иголок.Недостаток витамина B12 может привести к раздражительности, депрессиям и снижению умственных способностей, таких как память и рассудительность.Специалисты напоминают, что основными источниками витамина являются мясо, рыба, яйца, сыр и молочные продукты.