Причиной преждевременной седины может быть нехватка витамина группы В

Исследования показали, что на поседение волос может сильно влиять дефицит питательных веществ, в частности, нехватка витамина B12.

Издание Express, ссылаясь на данные службы здравоохранения NHS, сообщает, что

«дефицит витамина B12 является одна из наиболее частых причин преждевременного поседения волос».

Ученые констатируют, что данный витамин группы В поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца (эритроциты). В случае его нехватки выработка эритроцитов нарушается: клетки становятся аномально большими и не могут функционировать должным образом.

«Взрослым людям возрастом от 19 до 64 лет требуется около 1,5 мкг витамина B12 в день».

Помимо преждевременного поседения, есть несколько других симптомов, которые сигналят о нехватке этого вещества.

Поскольку дефицит витамина B12 может влиять на нервные ткани, возникает подверженность парестезии – человек ощущает в коже уколы как от иголок.
Недостаток витамина B12 может привести к раздражительности, депрессиям и снижению умственных способностей, таких как память и рассудительность.

Специалисты напоминают, что основными источниками витамина являются мясо, рыба, яйца, сыр и молочные продукты.
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