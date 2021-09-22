Учёные выяснили, что повышение кальция в крови может привести к сердечному приступу

Учёные Каролинского института обнаружили связь между риском возникновения ишемической болезни сердца и количеством кальция в крови. Также спровоцировать накопление кальция может физическая активность.

Исследователи выяснили, что повышение кальция в крови может провоцировать различные заболевания сердечно-сосудистой системы. Связано это с тем, что кальций играет наибольшую роль в тромбообразовании. Также кальций принимает участие в регуляции кровяного давления и сократительной функции мышц.

В исследовании приняли участие порядка 184 тысяч добровольцев. У 60 тысяч обнаружили ишемическую болезнь сердца, у порядка 70% из них случался сердечный приступ. Благодаря исследованию выяснилось, что у высокого уровня кальция и ишемической болезни сердца одно и то же генетическое основание.

Ученые выяснили, что физическая активность ускоряет накопление кальция в крови. Также заявляют, что физическая активность может приводить к коронарному атеросклерозу из-за механического стресса и повреждения стенки сосуда. Негативное влияние занятий спортом заключается в повышении артериального давления и гормона паращитовидной железы. А еще спорт может негативно влиять на витаминный и минеральный состав организма человека.
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