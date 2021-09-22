Почему нужно есть орехи каждый день

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Снизить риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых болезней вдвое поможет горсть орехов в день. Какие именно орехи полезны и чем именно – в материалеОрехи способны улучшить не только физическое здоровье, а также противостоять депрессии. Но наиболее полезны разные виды орехов именно для здоровья сердца и сосудов.Чем именно полезны орехи для здоровья?Обычные орехи (древесные орехи и арахис) – это высококалорийные продукты, натуральные нутрицевтики. Природа одарила их сложной матрицей полезных питательных и биологически активных веществ: это мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, высококачественный белок, клетчатка, минералы, токоферолы, фитостерины, и антиоксидантные фенолы.Эти ореховые компоненты благоприятно уменьшают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают прогноз при уже имеющихся проблемах с сердцем и сосудами. Впечатляет в исследовании тот факт, то, что рацион с добавками орехов снизил риск инсульта на 45%.Орехи также положительно влияют и на множество других показателей здоровья. А именно: среди тех, кто регулярно ест орехи, ниже заболеваемость и смертность от рака, а также снижается смертность от всех причин. А еще орехи улучшают когнитивные функции и снижают депрессию.Орехи снижают уровень холестерина, улучшают гликемический контроль, снижают артериальное давление и воспалительные процессы в организме.Сколько орехов нужно есть в день и каких именно?Хотя орехи и являются высококалорийной пищей, они не предрасполагают к ожирению и даже могут помочь в похудении. Наиболее полезны в плане поддержки здоровья сердца и сосудов древесные орехи (грецкие орехи, миндаль и фундук) и арахис (но не арахисовое масло).Медики рекомендуют употреблять 30 г орехов в день. Однако орехи – продукт аллергенный, особенно арахис. Также некоторые виды орехов противопоказаны при диабете и заболеваниях органов пищеварения. И вообще не стоит есть орехов больше, чем рекомендуется.