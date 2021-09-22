Умные очки остановят близорукость

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Учёные разработали уникальные очки, которые позволяют бороться с близорукостью. У них есть потенциал остановить необратимый процесс потери зрения.Исследователи разработали очки с кольцами в линзах, которые могут существенно замедлить или приостановить процесс потери зрение из-за близорукости. В медицине это расстройство также называется миопией. При ней удалённые объекты кажутся расплывчатыми. Концентрические кольца созданы для фокусировки света в сетчатке, из-за чего образы вокруг становятся более четкими. А за счёт этого замедляется скорость, с которой глазное яблоко изменяет свою форму - это характерный признак миопии.В ходе проведённого в Китае исследования 167 детей, носивших очки в течение 12 часов ежедневно, практически на 70% замедлили развитие миопии в течение двух лет. В Китае проблемы со зрением очень распространены, что, возможно, связано с генетикой. Огромное количество китайцев носит очки уже с раннего возраста или контактные линзы. Впрочем, и в других странах близорукость становится распространённой, только в Великобритании она затрагивает уже 40% населения, хотя еще в 1970-е годы эта цифра составляла 27%.Близорукость развивается в тот момент, когда глазное яблоко становится слишком длинным, приобретая форму неправильного круга или овала. Из-за этого изменяется способ попадания света на сетчатку, то есть на светочувствительные клетки в задней части глаза. Именно они и отправляют визуальные образы, которые мы видим, в мозг для последующей переработки. Удлинённые глазные яблоки приводят к тому, что свет фокусируется перед сетчаткой, и рядом расположенные объекты кажутся более четкими, а вот удалённые расплываются. Точные причины миопии неизвестны, но генетика играет свою роль, как и внешние факторы вроде долгого использования компьютеров и планшетов.