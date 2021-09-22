5 причин, из-за которых появляется стоматит

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Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка рта. Многие считают, что оно заразно, но на самом деле это не так. Почему возникает стоматит?1. Снижение иммунитета.Часто стоматит появляется при других заболеваниях, которые снижают иммунитет. Например, при гриппе или простуде. Также воспаление слизистой провоцируют аутоиммунные заболевания (красная волчанка), рак полости рта, ВИЧ, нарушения свертываемости крови.2. Инфекции.Вирусы, грибки, бактерии проникают в слизистую десен через микротрещины. Это могут быть грибы группы Candida, вирус герпеса, вирус Коксаки, стафилококки и стрептококки. В результате возникают воспалительные язвы, сопровождающиеся болью и припухлостью.3. Питание.То, что мы едим, напрямую влияет на состояние организма, в том числе полости рта. Если в рационе человека мало цинка, железа, витамина В12 и фолиевой кислоты, есть дефициты, то риск возникновения стоматита повышается. Кроме того, у некоторых людей есть пищевая непереносимость. Например, шоколада, сыра, орехов, клубники и других продуктов. Часто к воспалению слизистой приводит кислая и острая еда.4. Травма.Еще одна причина стоматита — травма. Например, если человек прикусил щеку, повредил слизистую брекетами, острой или очень горячей едой.5. Реакция на зубную пасту или лекарства.Стоматит может возникать из-за реакции на антибиотики, обезболивающие, гормональные препараты. Также иногда к воспалению приводят средства гигиены: зубные пасты и ополаскиватели с лаурилсульфатом натрия в составе.