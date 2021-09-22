Медики объяснили, как стресс обкрадывает гормоны и «убивает» вкус к жизни

Если рассматривать счастье как коктейль из гормонов, то можно ли создать его на всю дальнейшую жизнь? Или чувства неизменно притупляются с годами? На эти и другие вопросы ответили кандидат меднаук Владимир Зайцев и эндокринолог Антон Поляков.С годами в жизни человека остается все меньше места для страстей, что иногда приводит к тому, что люди теряют вкус к жизни. Как продолжать получать новые впечатления несмотря на возрастные факторы? Ответы, как утверждают специалисты, скрываются в гормональной системе.Как отметил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, химические вещества вырабатываются человеческим организмом под определенные задачи. Например, окситоцин синтезируется при социальных контактах, а если они отсутствуют, то вещество не производится. Это — одна из причин того, почему пожилым людям особенна важна поддержка близких. "Если человек чувствует нереализованность, то его настроение падает и гормонам просто неоткуда браться. При этом, дефицит даже одного дофамина провоцирует скуку, депрессию и тревожность", — говорит Зайцев.Эндокринолог Антон Поляков подтверждает слова Зайцева, и заявляет, что гормоны синтезируются под действием внешних факторов. Если человек живет скучно, то после 40 лет у него ощутимо падает уровень гормонов. "Взрослый человек привыкает действовать по выученным алгоритмам и теряет страсть к познанию нового. Плюс, ситуацию усугубляет хронический стресс", — сказал Поляков.