Ученые доказали, что интернет защищает от старческого слабоумия

Пожилые граждане, которые часто сидят в интернете, лучше запоминаю информацию.Ученые выяснили, что активное пользование интернетом улучшает когнитивные функции людей преклонного возраста. А это крайне важно для профилактики старческого слабоумия.Исследователи из Университета Ланкастера совместно с коллегами из Норвегии и Ирландии оценили когнитивные функции более 2000 пенсионеров по всей Европе. Оказалось, что если они начинали активно пользоваться интернетом после выхода на пенсию, то когнитивные тесты оказывались значительно более хорошими, по сравнению с их ровесниками, которые со Всемирной паутиной не дружили.Эксперимент показал, что пожилые граждане, которые часто сидят в интернете, в среднем могли вспомнить на 1,22 слова больше в тесте на запоминание, по сравнению с теми, кто интернетом не интересовался. Впрочем, пользователями интернета чаще оказывались мужчины, более молодые, лучше образованные, которые выглядели более здоровыми, хотя чаще пили и курили. В целом исследование показывает, что использование интернета после выхода на пенсию приводит к заметному снижению скорости спада когнитивной деятельности.Любопытно, что этот защитный эффект оказался наиболее значительным среди женщин-пенсионеров, которые регулярно выходили в интернет. Они смогли вспомнить на 2,37 слова больше, чем их ровесницы, не увлекающиеся интернетом. А вот пенсионеры, которые использовали компьютер и до выхода на заслуженный отдых, с большей вероятностью продолжали использовать интернет и после наступления пенсии, а значит имели лучшие когнитивные навыки.