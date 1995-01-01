Слезоточивый газ может быть опаснее, чем принято считать

Ученые проверили, на основании каких исследований слезоточивый газ считается сравнительно безопасным средством подавления протестов. Свои выводы относительно его возможной опасности они изложили в журнале Inhalation Toxicology.Различные газы со слезоточивым действием силовые структуры регулярно применяют для усмирения протестующих. Считается, что такие субстанции должны лишь временно вызывать интенсивное выделение слез, спазм век, поверхностную боль и нарушение ориентации, не приводя к длительным повреждениям или смерти.Научная база, подтверждающая относительную безопасность слезоточивых газов, слаба. Несмотря на то, что исторически эту группу боевых газов, которую начали использовать в 1920-х годах, считают «нелетальной» или «менее смертельной», с их применением только в США с 1990 по 1995 годы, согласно Atlantic, было связано более 60 смертей.Ученые из Миннесотского университета проанализировали данные исследований, посвященных влиянию слезоточивых газов на людей. (Некоторые из этих работ ранее были взяты в качестве основы для составления руководств по использованию). Оказалось, что изысканий, оценивающих долгосрочные эффекты слезоточивого газа на здоровье и окружающую среду, довольно мало.Что делать, если на вас попал слезоточивый газПостарайтесь покинуть зону, где его применяют: это снизит тяжесть воздействия. Необходимо добраться до места с чистым воздухом. По пути избегайте плотных облаков газа. Учитывайте, что газ сравнительно тяжелый, помочь может подъем на высоту. Если газ применили в здании, его следует покинуть.При ближайшей возможности нужно снять одежду, на которую попал газ, помыть все тело с мылом. Загрязненную одежду, которую требуется снимать через голову, лучше разрезать. Одежду нужно выбросить в плотном пакете (в идеале, это должны сделать в лечебном учреждении).Если газ попал в глаза, их следует промывать проточной водой в течение 10-15 минут. Если носите контактные линзы, снимите и больше не надевайте их. Очки и украшения просто нужно помыть.При необходимости обратитесь за медицинской помощью.«Слезоточивые газы и другие химические агенты для контроля демонстраций долгое время используют для действия на гражданское население, хотя их применение на войне запрещено», – сказала Дженнифер Браун (Jennifer Brown), ведущий автор исследования.Браун сообщила, что большая часть исследований, посвященных слезоточивым газам, была проведена в 1960-х и 1970-х годах. С тех пор информация практически не обновлялась, но в то же время методы применения газов эволюционируют.Авторы работы подчеркивают, что текущие дозы слезоточивого газа CS, который применяет полиция, были установлены по результатам летальных экспериментов на животных и спроецированы на людей с использованием довольно сомнительной с точки зрения ученых формулы. При этом, например, Европейское агентство по охране окружающей среды считает, что даже минимальные дозы этого газа оказывают серьезное или продолжительное действие на человека.Критике ученых, в частности, подверглись и исследования влияния слезоточивого газа на уязвимых людей (с астмой, гипертонией и другими болезнями) — тажке за отсутствием объективных данных по этой проблеме. По мнению экспертов, известные факты об опасности газов для астматиков и гипертоников просто игнорируются. По этой причине, убеждены авторы работы, прежде, чем называть газы безопасными в долгосрочной перспективе, необходимо провести большее количество исследований.