График питания позволит предотвратить многие болезни

Ограниченное по времени питание способно предотвратить появление многих кардиометаболических заболеваний. А если они уже имеются, то лучше справляться с ними.Исследователи полагают, что ограниченный по времени график приёма пищи, который выстраивается в соответствии с суточными биологическими ритмами человека, способен предотвратить диабет, сердечные и другие заболевания. Под ограниченностью по времени имеется в виду не продолжительность приёма пищи, а график питания. То есть завтракать, обедать и ужинать нужно строго в определенные периоды времени. Предварительные клинические исследования уже показали многообещающие результаты такого режима в деле снижения риска нескольких кардиометаболических расстройств.Исследования на мышах дали доказательства преимуществ ограниченного по времени приёма пищи, как показывают результаты работы ученых из США. Они напоминают, что у людей существуют циркадные ритмы, но мы довольно редко используем их потенциал в деле предотвращения, лечения и обращение вспять многих хронических заболеваний. А существует довольно простой способ сделать это - нужно получать все суточные калории в постоянном интервале от 8 до 10 часов. Другими словами, если первый приём пищи состоялся в 8:00 утра, то последний должен последовать в 18:00 вечера. После этого пищу лучше не употреблять.Доклинические исследования на животных и пилотные исследования на людях показывают, что ограниченное по времени питание оказывает благотворное влияние на несколько аспектов здоровья, оберегает человека от ожирения, диабета, рака и даже деменции. А значит, причиной развития многих недугов могут быть нарушения суточных ритмом, что и подтверждают исследования на грызунах. Правильно подобранное питание благотворно влияло на их здоровье, а нарушения ритмов изменяла экспрессию тысяч генов, что способствовало повышенному риску многих недугов.