«Образуются канцерогены»: терапевт назвала продукты, которые не нужно разогревать
В интервью диетолога и терапевта Ольги Лушниковой прозвучало мнение о том, что
«повторное разогревание недопустимо для некоторых продуктов».
Лушникова перечислила эти продукты:
яйца,
грибы,
чеснок,
курица и любое другое мясо,
шпинат,
свекла,
рис.
Терапевт пояснила, что отдельные компоненты в их составе (нитраты) преобразуются в нитрозамины. Последние, в свою очередь, могут действовать в организме как канцерогены, производя токсический эффект.
Лушникова добавила: разовый разогрев этих продуктов вряд ли вызовет серьезные проблемы, но практиковать его на постоянной основе не нужно – лучше использовать их как холодные ингредиенты бутербродов или салатов.
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