«Образуются канцерогены»: терапевт назвала продукты, которые не нужно разогревать

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Некоторые продукты после приготовления лучше не разогревать, а есть холодными.В интервью диетолога и терапевта Ольги Лушниковой прозвучало мнение о том, что«повторное разогревание недопустимо для некоторых продуктов».Лушникова перечислила эти продукты:яйца,грибы,чеснок,курица и любое другое мясо,шпинат,свекла,рис.Терапевт пояснила, что отдельные компоненты в их составе (нитраты) преобразуются в нитрозамины. Последние, в свою очередь, могут действовать в организме как канцерогены, производя токсический эффект.Лушникова добавила: разовый разогрев этих продуктов вряд ли вызовет серьезные проблемы, но практиковать его на постоянной основе не нужно – лучше использовать их как холодные ингредиенты бутербродов или салатов.