Диетолог Ковальков объяснил, почему лучше не завтракать кашами
В интервью диетолога Алексея Ковалькова прозвучали доводы о том, почему лучше не завтракать кашами. Одно из самых популярных у россиян блюд – гречневая каша. Не умаляя пользы гречки, он заметил, что ее переваривание активизирует в организме выделение инсулина. При этом первый выброс гормона сокращает поднявшийся уровень сахара в крови до нормального, после чего выделяется вторая порция инсулина, и сахар «падает» еще ниже.
«После каши, если вы не пошли в спортзал, у вас возникает практически неконтролируемый голод на фоне гипогликемии».
Кашу Ковальков рекомендует есть за час до занятий спортом.
Диетолог подчеркнул, что завтракать лучше всего белком. По словам Ковалькова, после сна, в течение которого организм не получал пищи, он испытывает потребность в аминокислоты. Их идеальным источником эксперт считает куриные яйца.
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