Какие продукты питания защитят от воспалений

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Уровень воспалительных процессов в организме можно ограничивать за счёт правильно подобранных продуктов питания. Хроническое воспаление повышает риск многих недугов, включая опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и депрессию.Можно сократить риск воспалений в организме, если серьёзно уменьшить количество рафинированных углеводов и переработанного мяса. Это вовсе не значит, что мы вообще больше в жизни не должны есть пончики или колбасу. Но очень важно уменьшить процент этой пищи, чтобы это пошло на пользу. К примеру, не стоит закупать в супермаркетах исключительно булки с белым хлебом, ветчину, газировку, печенья, спагетти и тому подобное. Конечно, все быстро можно употребить в пищу, эти продукты не нуждаются в длительном приготовлении, но пользы они не принесут.Вся эта пища увеличивает уровень воспаления в организме. Она содержит насыщенные и трансжиры, холестерин, и такое питание не должно быть доминирующим. Старайтесь есть меньше красного и переработанного мяса, насыщенных сладостями продуктов, белого хлеба и макарон. Конечно, если вы пришли на день рождения, то глупо будет отказываться от торта или пирога. Но вот есть их каждый день не следует.Также будет разумным использовать меньше сливочного масла и других трансжиров. А вот насыщать диету можно фруктами и овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семечками, а также «хорошими» жирами, которые содержатся в жирной рыбе. Используйте оливковое масло, которое очень полезно, употребляйте грибы, чеснок, имбирь. В целом, прекрасным примером противовоспалительного питания является средиземноморская диета.