К чему может привести дефицит витамина D?

Нехватка витамина D может вызывать состояние остеомаляции.Витамин D регулирует усвоение минералов кальция и фосфора, уровень содержания их в крови и поступление их в костную ткань и зубы. Вместе с витамином A и кальцием или фосфором защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний. Нехватка витамина D может вызывать состояние остеомаляции.Некоторые продукты содержат витамин D, помогая восполнять его содержание в организме, – это жирная рыба, яичные желтки, красное мясо, печень и другие субпродукты. Прием добавок с витамином D должен осуществляться только после согласования с врачом.Остеомаляция – это снижение прочности костной ткани. Британские медики выяснили, что такое нарушение может провоцировать нехватка витамина D в человеческом организме. Уровень этого витамина в имеет важное значение для здоровья костей и мышц, при этом он естественным образом снижается осенью и зимой.Врачи отмечают, что недостаток витамина D может вызывать появление остеомаляции, и называют симптомы состояния – боль и слабость в мышцах. Мышечная слабость, в свою очередь, способствует изменению походки, усложняет процесс ходьбы – человек начинает ходить вперевалку.Кроме того люди с остеомаляцией могут столкнуться с трудностями при подъеме по лестнице, вставании с пола или низкого стула. Иногда ощущается болезненность костей – особенно в ребрах, голени.Симптомами нехватки витамина Д может быть общая усталость, неопределенные телесные боли, общее недомогание.